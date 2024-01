Apex Legends: i giocatori non sono contenti del nuovo evento di Final Fantasy

In vista dell'uscita di Final Fantast VII Rebirth per PS5 il mese prossimo, due grandi nomi del mondo del gaming stanno per unirsi in un'attesissima collaborazione. Dal 9 al 30 gennaio, infatti, i giocatori di Apex Legends potranno provare una nuova modalità a tempo limitato in Apex Legends in cui impugnare la spada potens R2R5 e mettere le mani su una serie di nuovi oggetti cosmetici tra cui nuove skin Leggendarie ed Epiche, adesivi ed emotes; il tutto senza una buona dose di polemiche in fatto di monetizzazione.

Per tre settimane, Final Fantasy VII Takeover sostituirà la modalità battle royale non classificata in Apex Legends. Qui i giocatori potranno impugnare la Buster Sword R2R5 per scattare, bloccare i proiettili e scatenare una potente Limit Break; ecco come funziona. La R2R5 può sferrare attacchi leggeri e pesanti, bloccare i colpi per ridurre i danni subiti e scattare in avanti per raggiungere il nemico più rapidamente. Potrete anche riempire l'indicatore dedicato per scatenare l'abilità speciale: più danni infliggerete, subirete e bloccherete, più in fretta l'attacco sarà disponibile. Se non riuscirete a trovare una spada potens R2R5 subito dopo l'atterraggio, tenete d'occhio le capsule assistenza in giro per la mappa.

Nuovi effetti si aggiungeranno al gioco sotto forma della Materia (l'iconico elemento magico dell'universo di FFVII), che garantisce, a seconda del colore, vantaggi diversi come danni aggiuntivi per i colpi critici per quella viola, l'assorbimento di HP danneggiando i nemici per quella blu, una ricarica istantanea di un'arma che crea fulmini che danneggiano e rallentano i nemici per quella verde, il potere di scoprire la salute residua del nemico infliggendogli danni per quella gialla e un Soldier Nessie che combatte al fianco dei giocatori per quella rossa.

Nelle Terre straniere, poi, arrivano nuove skin, tra cui una skin ispirata ai moguri per Wattson, una ispirata a Barret Wallace per Newcastle (con skin per lo Spitfire coordinata), una che prende ispirazione da Yuffie per Valkyrie, una per Horizon che la veste proprio come Aerith con una skin per il charge rifle coordinata, una per Wraith che la fa somigliare moltissimo a Tifa (e sappiamo già che andrà a ruba), e una dedicata a Crypto ispirata all'iconico protagonista di FFVII Cloud.

Queste skin possono essere acquistate con le Monete Apex e fanno parte dei 36 cosmetici a tempo limitato a tema Final Fantasy VII Rebirth. I giocatori possono collezionarli acquistando i Pack Evento per ottenere oggetti dal pool di eliminazione, tra cui la mitica Buster Sword, il primo cosmetico mitico che può essere equipaggiato da qualsiasi Leggenda. Durante il takeover, poi, potrete ottenere dei guil, la valuta dell'evento, giocando la nuova modalità a tempo limitato e completando le sfide. Potrete usare questa moneta nel negozio delle ricompense per sbloccare gli oggetti dell'evento.

Questo store gratuito sarà aggiornato ogni settimana, e al suo interno troverete una selezione di oggetti dell'evento, badge e i Pack Evento che hanno una possibilità di drappare i nuovi cosmetici. Potrete anche usare i guil per acquistare stelle del pass battaglia aggiuntive e accumulare progressi stagionali. Le sfide cambieranno ogni 24 ore e potrete ottenere un numero limitato di guil al giorno. Per i completisti, infine, ci sono quattro sticker da ottenere tramite i Twitch Drop. C'è anche una skin per la deathbox che la adorna di una singola ala con degli effetti visivi e sonori ma la community non è per niente contenta dei prezzi che Respawn adotterà.

Sul sito di Apex Legends si legge "Completa la collezione di Apex Legends Final Fantasy VII Rebirth entro la fine dell'evento per ricevere automaticamente l'animazione One-Winged Angel per le casse della morte, equipaggiabile da qualsiasi leggenda nella nuova scheda Corpo a corpo della lobby". La community ha fatto notare, dopo aver fatto due conti, che, visto che "tutti i 36 oggetti saranno assegnati in modo casuale attraverso i Pack evento" (come si legge sul sito di Apex) per avere la certezza di ottenere la skin One-Winged Angel potrebbe essere necessario spendere più di 300 euro in lootbox.

Negli eventi precedenti a questo, se un giocatore voleva ottenere l'Heirloom doveva acquistare tutti gli oggetti dell'evento, il che richiedeva una spesa di circa 150 euro, questa volta le cose sono un po' diverse. La Buster Sword R2R5 può essere ottenuta solo tramite i Pack Evento, ma con una probabilità infinitesimale dell' 1%. I giocatori sul subreddit di Apex hanno fatto i conti e hanno scoperto che le probabilità di droppare effettivamente la spada, acquistando 30 pacchetti, per esempio, è del 3,4%. Quindi, per avere la garanzia di ottenerla e quindi completare la collezione e quindi ricevere la skin per la deathbox, la spesa totale potrebbe superare i 300 euro. Inutile dire che i fan non sono per niente contenti.

-di Riccardo Lichene