Tutte le novità in arrivo con Downtrail su Final Fantasy XIV annunciate al Fan Fest di Tokyo

La nuova espansione di Final Fantasy XIV si è mostrata Durante il Final Fantasy XIV Fan Festival 2024 di Tokyo dove Square Enix ha annunciato che il suo acclamato MMO ha superato il traguardo dei 30 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo e ha presentato nuove informazioni su Dawntrail, quinto pacchetto di espansione del gioco, in arrivo durante l'estate del 2024.

Durante l'intervento iniziale, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha presentato il Pictomancer, il secondo di due mestieri in arrivo in Dawntrail. Il Pictomancer è un mestiere di attacco magico a distanza che utilizza un pennello speciale per trasformare in realtà la propria immaginazione. Yoshida ha presentato anche la versione femminile degli Hrothgar, una nuova razza giocabile che sarà introdotta dall'espansione.



Durante l'intervento sono state mostrate anche diverse nuove aggiunte in arrivo con Dawntrail, come una nuova città, nuove aree da esplorare e una serie di incursioni. Sarà possibile scegliere anche un nuovo mestiere: il Pictomancer che utilizza un pennello speciale per trasformare in realtà la propria immaginazione. Le sue creazioni non includono solo creature e armi, ma anche scenari. Dato che evocare tali meraviglie richiede tempo, il Pictomancer dispone all'occorrenza anche di incantesimi dal lancio immediato.

Downtrail introdurrà una nuova razza giocabile: Hrothgar femminile. Questo popolo Turali dalla discendenza comune, gli Xbr'aal, popola Yak T'el. I soggetti femminili, relativamente pochi, sono facilmente identificabili per la corporatura flessuosa e muscolosa. Un altro loro tratto caratteristico è la propensione al comando.

La nuova città introdotta in questa espansione si chiamerà Solution Nine e sarà composta da edifici torreggianti costruiti da una civiltà diversa da quella di Tuliyollal.

Ci sarà anche una nuova area chiamata Heritage Found che gli sviluppatori descrivono come "traboccante di energia, in cui spesse nubi temporalesche oscurano il sole mentre lampi viola illuminano la terra giorno e notte". Non potevano mancare, poi, una nuova serie di raid che si chiamerà The Arcadion, un nuovo raid Ultimate intitolato Futures Rewritten e nuovi dungeon.

In più, il gioco vedrà un ampliamento dei contenuti casual come l'Esplorazione cosmica, avrà nuove nuove Field Operations simili a "The Forbidden Land, Eureka" e "Save the Queen" e un nuovo mestiere limitato: Beastmaster. La serie di missioni in crossover con Final Fantasy XIV "The Path Infernal", presentata al Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 di Londra, sarà disponibile da aprile.

Prima dell'uscita ufficiale nella primavera del 2024, a febbraio inizierà il Test Open Beta della versione Xbox Series X|S del gioco, che permetterà ai giocatori su Xbox di unirsi ai Guerrieri della luce a Eorzea e oltre. La patch 6.55 di martedì 16 gennaio, poi, include diversi aggiornamenti, tra cui il prosieguo dello scenario principale in Growing Light – Part 2, il nuovo capitolo di Somehow Further Hildibrand Adventures e una nuova prova intitolata The Gilded Araya, prima dell'uscita di Dawntrail durante l'estate del 2024.

-di Riccardo Lichene