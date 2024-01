CoD: Faceit gestirà le competizioni amatoriali della serie Challengers

Faceit, la principale piattaforma di gaming competitivo multiplayer online, ha appena annunciato il suo ruolo di nuova sede per le qualificazioni Challengers e Challengers Elite all'interno della comunità competitiva di Call of Duty , segnando per le prossime settimane l'inizio della stagione Challengers 2024.

In collaborazione con Activision Blizzard, Faceit ospiterà l'iconico ecosistema competitivo di Call of Duty supportando i giocatori nel loro percorso verso il professionismo. il circuito Challengers, infatti, consente ai giocatori emergenti di farsi un nome mentre cercano di arrivare alla vetta del circuito professionistico, la Call of Duty League.

Le qualificazioni del circuito Challengers segneranno il primo torneo di Faceit in questa serie rivolto a giocatori di quattro regioni: Nord America, Europa, America Latina e Asia Pacifico. La stagione Challengers 2024 inizierà il 20 gennaio con la Challengers Cup e i giocatori possono assicurarsi un posto iscrivendosi qui.

Panoramica della Challenger League

Tornei Challenger

Tornano le coppe per tutte e quattro le regioni. Questi eventi aperti offrono ai giocatori la possibilità di guadagnare premi e punti Challenger durante i tornei online del fine settimana. Ci saranno 11 Coppe in totale durante la stagione 2024 e la prima Coppa della stagione Challengers 2024 si svolgerà dal 20 al 21 gennaio 2024. Il programma completo è disponibile qui.

Challengers Open

Il primo Challengers Open della stagione 2024 sarà ospitato dai Boston Breach e si svolgerà dal 26 al 28 gennaio al Major I. Questo evento avrà una classifica generata da una combinazione di tutti i punti della Coppa 1 del 2024 e del 10% dei punti Challengers del 2023 di ciascun giocatore. Un ulteriore Challengers Open sarà ospitato dai Toronto Ultra al Major III.

Challengers Élite

Tre stagioni Challengers Elite si svolgeranno durante la stagione Challengers 2024. I Challengers Elite in Nord America ed Europa continueranno con dodici squadre (due gruppi da 6) di cui le migliori otto manterranno il loro posto dopo ogni stagione.

Le squadre Challengers Elite, poi, non potranno partecipare ai Tornei Challenger che avvengono nella prima settimana della stagione Challenger Elite e riceveranno invece punti e premi come ricompensa. Questo perché gli organizzatori vogliono garantire che le squadre al di fuori della divisione Elite abbiano sempre l'opportunità di mostrare il proprio talento e guadagnare punti e premi durante tutta la stagione.

La Finale del circuito Challenger

Le Challenger Finals rappresentano l'apice della competizione amatoriale competitiva globale per Call of Duty Esports e avranno l'obiettivo di garantire che tutte le regioni siano rappresentate equamente. Le 16 squadre finaliste, infatti avranno hotel e viaggio pagati per a tutti i concorrenti. Ci saranno due metodi con cui una squadra Challengers potrà qualificarsi per le finali: tramite la classifica regionale da 10 squadre, 4 NA, 4 UE, 1 APAC e 1 LATAM o tramite la Qualificazione Last Chance da 6 squadre, 2 NA, 2 EU, 1 APAC e 1 LATAM.