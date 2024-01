Tekken: l'Italia in top 10 ai mondiali del picchiaduro con Daniel Madonia

Bandai Namco ha incoronato un nuovo campione alle Tekken World Tour Finals 2023 . Le finali hanno offerto una serie di incontri memorabili con una conclusione epica, che ha visto trionfare il pakistano Arslan Ash, già campione dell'EVO di quest'anno . Il campione di quest'anno, considerato da moltissimo come uno dei giocatori di Tekken più bravi di tutti i tempi e il catalizzatore dell'esplosione della popolarità dei picchiaduro in Pakistan, avrà la particolarità di essere l'ultimo concorrente a raggiungere la vetta della classifica in Tekken 7, poiché la società ha ufficialmente annunciato che il nuovo torneo, il Tekken World Tour 2024 , tornerà ad aprile con un nuovissimo evento competitivo che vedrà il debutto di Tekken 8 . Daniel "Danielmado" Madonia, la stella italiana di Tekken, è arrivato decimo, un ottimo risultato, e non vediamo l'ora di scoprire cosa farà con l'arrivo del sequel insieme agli HGesports e alla eFITA.



Sviluppato da Bandai Namco Studios, Tekken 8 sfrutta tutta la potenza dell'Unreal Engine 5 per portare il gioco di combattimenti in una nuova generazione. I concorrenti potranno sfoderare le proprie abilità in battaglie che andranno a portare a nuovi livelli i tratti distintivi della serie grazie a una nuova e spettacolare grafica, personaggi rimodellati, ambientazioni danneggiabili e il nuovo sistema di combattimento, che manterrà sempre l'azione ad altissimi livelli. Tekken 8 sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 e qui potete trovare le nostre impressioni in attesa della recensione completa.

Tutte le novità del Tekken World Tour 2024

Bandai Namco ha anche annunciato tre marchi importanti tra i primi a collaborare con il Tekken World Tour 2024. Chipotle ha deciso di diventare partner del Tekken World Tour 2024, dimostrando ancora una volta il suo impegno negli eSport professionali e nella community dei giochi di combattimento. Venum, poi, ha svelato la sua linea di abbigliamento in collaborazione con Tekken mentre Victrix by PDP ha collaborato con il picchiaduro per creare una linea di otto prodotti in edizione speciale dedicati a Tekken 8 tra cui controller, e fight stick.

Il Tekken World Tour 2024, poi, includerà graduatorie regionali e globali, con il ritorno delle competizioni in presenza Master+, Master, Challenger e Dojo. I migliori giocatori di ogni evento saranno premiati con dei punti. Chi avrà ottenuto la maggiore quantità di punti nelle graduatorie regionali e globali alla fine dell’evento avanzerà alle finali globali per conquistare il titolo di campione del Tekken World Tour 2024.

Il Tekken World Tour 2024 avrà due eventi di qualificazione Master+ a partire dall'EVO Japan 2024, che si terrà dal 27 al 29 aprile. Le iscrizioni sono disponibili da ora fino alle 23:59 (JST) del 22 marzo. Per maggiori informazioni sugli altri eventi del Tekken World Tour 2024 trovate qui tutti i dettagli.

Eventi DOJO: graduatorie regionali e globali

Alla fine di marzo, gli organizzatori dei tornei potranno inserire le proprie candidature per gli eventi Dojo. I giocatori di questi eventi saranno idonei a guadagnare punti sia per le graduatorie regionali sia per quelle globali. Si tratta di competizioni offline di persona aperte a giocatori di tutto il mondo, con la quantità di punti guadagnata che dipende dalla dimensione del torneo. Per gli organizzatori del torneo, è possibile consultare il processo di approvazione dei Dojo alla pagina ufficiale.