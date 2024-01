Ecco come partecipare alla tappa italiana del Red Bull Kumite di Street Fighter 6

Giunto alla sua nona edizione, il Red Bull Kumite è il prestigioso torneo giocato sul picchiaduro Street Fighter, che si prepara ad aprire le porte a tutti gli appassionati italiani. A partire da oggi, infatti, i player di tutta Italia potranno iscriversi ai qualifier nazionali che si terranno in presenza nel corso di un evento spettacolare. Il giocatore che metterà KO i suoi avversari, portando a casa la vittoria, avrà la possibilità di staccare un biglietto per la finale internazionale che avrà luogo il 16 e 17 marzo a New York, dove verrà incoronato chi, tra i 16 eroi selezionati da tutto il mondo, sarà il combattente di Street Fighter 6 più forte.

Tutti gli interessati potranno registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale di Red Bull a questo link e dovranno prepararsi ad affrontare i giocatori più forti e gli emergenti più promettenti del panorama italiano. Il torneo si svolgerà nel corso di una singola giornata e vedrà sfidarsi i 128 iscritti fino alla fase finale, che decreterà il vincitore tra gli 8 finalisti. Con la sua conclusione, la competizione incoronerà il campione dei qualifier italiani.

Il Red Bull Kumite si è ormai consolidato come punto di riferimento nel panorama competitivo dei picchiaduro, attirando i giocatori da tutto il mondo. L’edizione dello scorso anno, la cui finale si è tenuta a Pretoria, in Sud Africa, ha visto trionfare Adel ‘Big Bird’ Anouche, giocatore degli Emirati Arabi Uniti, già qualificato alle fasi finali del torneo 2024 di Red Bull Kumite. In Italia, i partecipanti alle qualificazioni potranno mettersi alla prova per guadagnare il diritto di rappresentare il nostro paese e di competere con i campioni più agguerriti su un palcoscenico di portata globale.

È finalmente giunta l’imperdibile occasione di dimostrare le proprie abilità nel torneo italiano di Street Fighter 6 più emozionante dell’anno.