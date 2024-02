Moder Warfare 3: tutte le novità della Stagione 2 per Warzone e multiplayer

Dopo che il Gruppo Konni si è infiltrato in un'isola del Mediterraneo, conducendo esperimenti nefasti che hanno cambiato per sempre la Fortezza di Fortune, spetta a voi e alla vostra squadra sopravvivere al decadimento combattendo e dando la caccia ai non morti che si infiltreranno in ogni parte dei contenuti offerti dalla Stagione 2 di Modern Warfare 3 e Warzone . Avrete a disposizione anche un aiutante esperto in materia: il vice sceriffo Rick Grimes di The Walking Dead e il capo della stazione della CIA Kate Laswell saranno i protagonisti del Battle Pass della seconda stagione.

Aspettatevi un'offerta di contenuti davvero immensa, tra cui nuove mappe multigiocatore, quattro nuove armi, parti aftermarket (inclusa una motosega sottocanna), nuove indagini per gli Zombie, eventi, sfide, segreti e cosmetici a tema scheletrico per BlackCell, guidato dal misterioso operatore John Doe.

Le mappe in arrivo sul Multiplayer di MW3 con la Stagione 2

C'è davvero tanto in arrivo sul multigiocatore di Moder Warfare 3 con la Stagione 2. Si comincia con quattro nuove mappe 6v6, tre completamente nuove e una remaster. La prima è Partenze e sarà disponibile al lancio aggiungendo al catalogo un campo di battaglia di dimensioni medio-grandi. Qui potrete esplorare l'area Partenze dell'Aeroporto Internazionale Zakhaev, una zona pulita e competitiva con zone per tutti i tipi di combattimento. La mappa è più grande dei Terminal, quindi aspettatevi un'azione rapida e tattica. La seconda è Stash House e sarà un inferno di corridoi e angoli stretti disponibile al lancio. Appena colpita da un raid, questa location sarà il posto ideale per farmare esperienza con le armi a pallettoni e le mitragliette viste le sue linee di tiro cortissime.

Anche Vista sarà disponibile al lancio, una località di montagna brasiliana con negozi di articoli da regalo, ristoranti e tram. A parte le viste impressionanti, aspettatativi un'atmosfera più classica da questa mappa a tre corsie delle dimensioni simili a Shoot House con interni stretti ed esterni a lungo raggio. Das Haus, invece, arriverà a metà stagione e sarà una remaster di una mappa di CoD Vanguard. Due ulteriori varianti verranno aggiunte al pool di mappe a tema ultraterreno, unendosi a Tetanus, Sporeyard e Satan's Quarry della Stagione 1. Queste sono Airborne e Skidrow, ora con un nuovo look purulento. Infine, la modalità Guerra riceverà una nuova operazione su larga scala ambientata nel centro dell'Urzikstan. Aspettatevi un lancio con paracadute in volo con la vostra squadra per atterrare sul tetto di un grattacielo, esplorando la costruzione multi-livello che ricorda la mappa Overwatch di Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2011. Una squadra dovrà difendere e proteggere questa struttura mentre l'altra piazzerà degli esplosivi per aprirsi una strada verso il basso.

Le modalità di gioco della Stagione 2 di Moder Warfare 2

Diversi nuovi modi di giocare sono in arrivo su Call of Duty Modern Warfare 3 nella Stagione 2. Le partite di Gioco delle Armi a squadre avranno le regole di Team Deathmatch in vigore, anche se con alcune importanti differenze: ogni giocatore inizia con la stessa arma e dovrà eliminare gli avversari per progredire attraverso un set di otto armi predeterminate. Se otterrete abbastanza punti, poi, tutti i compagni di squadra verranno generati con l'arma successiva contemporaneamente, vince la prima squadra che totalizza 75 punti.

La modalità Solo Cecchini sarà anche lei disponibile al lancio, userà le regole di Deathmatch a Squadre o Dominio e, sorprendentemente, sarà tutta a base di quickscoping. Tutte le armi oltre ai fucili di precisione sono limitate, incluso l'equipaggiamento letale e tattico. Hordepoint sarà una modalità a tempo limitato nel periodo di lancio e avrà come base Hardpoint con l'aggiunta di un nemico aggiuntivo che non fa discriminazioni tra SpecGru e KorTac: una massa disordinata di zombi, con occasionali zombi Elite che arrivano per farvi la pelle. A metà stagione, poi, arriverà Juggermosh, un'altra modalità a tempo limitato con prospettiva in terza persona. Su Kill confirmed, Domination e Hardpoint preparatevi a una guerra Juggernaut contro Juggernaut con qualche regola diversa per mischiare le carte in tavola.

A metà stagione arriverà Bounty, un modalità in cui ogni giocatore ha vite illimitate e le partite si svolgono in modo simile a Team Deathmatch. Il giocatore con il maggior numero di uccisioni per ciascuna squadra verrà contrassegnato come HVT (bersaglio di alto valore). L'HVT si alterna tra le squadre in un intervallo di tempo e vengono assegnati punti extra quando l'HVT viene ucciso. L'equipaggiamento nuovo di questa stagione, infine, sarà il nuovo Gilet dei Ninja che fornisce una corsa silenziosa, un coltello da lancio in più e uno shuriken aggiuntivo.

Gli Zombie di Modern Warfare 3 si arricchiscono

La storia di Dark Eather continua: le squadre di giocatori dovranno affrontare una nuova anomalia nella zona di esclusione. In più è in arrivo il secondo Rift, la più grande roccaforte infestata mai resa disposnibile negli zombie di CoD. Ci sono tre nuovi progetti da raccogliere e una nuova signora della guerra da affrontare. Si chiama Keres ed è una sfuggente specialista in guerra chimica che ha allestito delle difese impressionanti alla Killhouse nella base militare di Orlov. Portatevi delle maschere antigas perché violare la sua fortezza è solo la prima sfida. Una volta all'interno, aspettatevi problemi di visibilità, poiché il nuovo composto di gas di Keres resta sospeso nell'aria in tutta la struttura, interrompendo quasi tutti i sensori, compresi i mirini delle armi termiche. Aspettatevi anche che Keres utilizzi armamenti convenzionali e una cortina di fumo velenosa, contando sulle sue numerose armi biologiche per soffocarvi. Ci vorrà lavoro di squadra per intrappolarla ed eliminarla.

CoD MW3 Warzone: ecco cosa è in arrivo con la Stagione 3

La novità principale di Warzone in arrivo con la Stagione 2 è il ritorno di Fortune's Keep, una mappa piccola con 11 punti di interesse tutti rinnovati e una modalità classificata dedicata. All'interno di ciascuna partita preparatevi all'apparizione dell'evento pubblico competitivo Rogue Signal, che vi metterà contro altri operatori e squadre in una missione basata su obiettivi di 90 secondi. Ci sono contanti, XP e una speciale riserva di ricompense unica da conquistare. Dopo che viene visualizzata una notifica, aspettatevi un nuovo elemento nell'HUD con un obiettivo, un tabellone segnapunti e il posizionamento tuo (o della tua squadra) rispetto ai tuoi rivali. I passaggi per il completamento sono i seguenti:

- Ricevere l'obiettivo: tutte le squadre ricevono lo stesso compito come "Ottieni il maggior numero di uccisioni", "Infliggi il maggior danno ai giocatori" o "Apri il maggior numero di casse".

- Obiettivo completo: tutte le squadre possono facoltativamente completare l'obiettivo entro i successivi 90 secondi. Le prime tre squadre ricevono premi in denaro di importo variabile e la posizione della speciale cassa di ricompense.

- Richiedi ricompensa: la cassa delle ricompense rimane bloccata per i successivi 30 secondi. Qualunque squadra apra per prima la cache riceve la ricompensa.

Per mescolare le carte in tavola e restare in tema con la narrativa stagionale, poi, una selezione di potenziamenti direttamente dagli Zombi arriveranno su Call of Duty: Warzone per un periodo limitato. Sette potenziamenti Zombi (quattro familiari e tre nuovi di zecca) saranno disponibili sulla mappa e potranno essere trovati aprendo determinate casse o eliminando gli operatori rivali. Questi potenziamenti vi saranno immediatamente familiari: cerca gli oggetti luminosi sospesi e muoviti verso di essi per raccoglierli automaticamente. Eccoli tutti

Punti doppi: durata di 60 secondi. Raddoppia il saccheggio dal bottino e dalle uccisioni di terra e segna gli eventi che contribuiscono ai timer di rigenerazione dei compagni di squadra.

Armatura completa: buff istantaneo. Riempie completamente i tuoi slot Armatura attivi al momento della raccolta.

Munizioni massime: buff istantaneo. Riempie completamente le munizioni per tutte le armi trasportate al momento del ritiro.

Svendita di fuoco: durata di 90 secondi. Riduce il prezzo di tutti gli articoli del negozio per un breve periodo di tempo.

Follia di saccheggi: durata di 60 secondi. Aggiunge oggetti bonus alle casse, con una probabilità molto alta di un oggetto comune bonus e una possibilità piccola ma significativa di un oggetto leggendario aggiuntivo.

Zarkour: durata di 60 secondi. Aumenta la velocità di movimento di circa il 10%, con sprint tattico, ricarica infiniti durante lo sprint e disabilita il danno da caduta.

Vista dei non morti: durata di 45 secondi. Gli operatori o i nemici dell'IA nel raggio della tua visione sono evidenziati in rosso, mentre i compagni di squadra amichevoli sono in blu. I passi del tracker sono attivi.

Non mancheranno anche alcune aggiunte degne di nota. La Nave da Ricerca è un nuovo punto di interesse mobile: si dice che una grande imbarcazione su pontoni possa apparire nelle acque al largo della costa di Fortune's Keep, più avanti nella stagione. La nave è dotata di un proprio eliporto, ascender e una varietà di contromisure tutte da scoprire. La killstreak Bunker Buster, poi, sarà l'incubo dei camper perché potrete lanciare un missile che decima verticalmente un edificio su più piani, eliminando i nemici nascosti all'interno. L'impatto crea una lunga colonna di gas progettata per costringere i nemici sopravvissuti a uscire dalla copertura.

La Stazione di Decontaminazione Portatile, infine è una versione migliorata dell'aggiornamento sul campo della Stazione di decontaminazione portatile (PDS, nota anche come Stazione di decontaminazione personale) e si aggiungerà al bottino a metà stagione. Emettendo una nuvola di sostanze chimiche che contrastano le proprietà corrosive del gas del circolo, creerà una preziosa zona sicura temporanea.

Armi e Part Aftermarket della Stagione 2 di Modern Warfare 3

La prima arma ad arrivare nelle mani dei giocatori sarà il BP50, un fucile d'assalto che troverete al lancio nel settore B7 del Battle Pass. Questo AR bullpup modulare camerato in 5.56 annienterà i nemici grazie alla sua elevata cadenza di fuoco e una precisione eccezionale per dominare a medio e lungo raggio. Nel settore B6 del Battle Pass, invece, troverete il mitragliatore, più manovrabile e agile del suo omologo fucile d'assalto, questo mitragliatore bullpup calibro 9 mm sarà letale a distanza ravvicinata. Come ricompensa per una sfida stagionale settimanale, poi, potrete ottenere il SOA Subverter, un fucile da battaglia con cameratura in 7.62 per dominare a distanze medio-lunghe grazie a una cadenza di fuoco bassa e un rinculo prevedibile."

Nel compartimento delle armi da mischia, a metà stagione arriverà il Soulrender una spada a una mano con una posizione di guardia da cui sferrare dei potenti attacchi e contrattacchi. Al lancio della seconda stagione, poi, arriveranno sette nuovi componenti aftermarket. Il primo è il JAK Burnout per la Holger 26 ottenibile nel Battle Pass. Questa modifica da all'arma una modalità di fuoco nuova chiamata JAK Burnout che fornisce una velocità di fuoco notevolmente aumentata ma che può surriscaldare la canna aumentando lo spray.

Il Kit JAK Tyrant 762 si sbloccherà tramite una sfida settimanale e sostituirà il ricevitore del fucile da cecchino Longbow per ospitare munizioni 7,62 BLK creando un'arma subsonica più potente. Il JAK Limb Ripper ottenibile tramite una sfida settimanale, vi trasporterà direttamente su Gears of War perché consiste in vera e propria motosega sottocanna.

A chi manca l'iconico Striker di Modern Warfare 2 farà piacere sapere che l'Haymaker, grazie al Kit JAK Maglift ottenibile tramite sfida settimanale, potrà ospitare un caricatore a tamburo extra-large. il BAS-B, poi, potrà trasformarsi in un vero e proprio Winchester grazie al Kit JAK Outlaw-277 che rallenterà la cadenza di fuoco ma migliorerà di molto la precisione. L'ultimo componente aftermarket della Stagione 2 di Moder Warfare 3 è l'Ottica senza vetro JAK ottenibile tramite una sfida settimanale. Questa piccola ottica reflex senza vetro offre un'immagine nitida e chiara per un'acquisizione rapida del bersaglio.

