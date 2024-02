Come funzionano i livelli delle Leggende in Apex Legends Svolta

Apex Legends compie 5 anni e per festeggiare ha deciso di rilasciare una stagione che rivoluzionerà il suo flusso di gioco. In più, i nuovi giocatori saranno contenti di scoprire che si potranno sbloccare sei leggende gratuitamente, semplicemente completando delle sfide. Anche le Classificate sono cambiate, con un nuovo sistema tanto rischioso quanto gratificante creato per incoraggiare il combattimento in ogni divisione. Poi, Mixtape si prepara ad accogliere il Thunderdome, l'arena più letale della Frontiera.

La novità certamente più importante di questa stagione sono i potenziamenti per le leggende, un nuovo sistema di progressione all'interno delle partite che renderà ancora più entusiasmante l'esperienza Battle Royale, personalizzando ogni leggenda in base allo stile di chi gioca. Questa funzione verrà azzerata all'inizio di ogni partita, dandovi la possibilità di provare potenziamenti sempre nuovi. Ottenendo punti EVO potrete far salire di livello la vostra leggenda nel corso di ogni partita, migliorando l'armatura e sbloccando potenziamenti unici ai livelli 2 e 3. Scegliete attentamente perché le vostre decisioni potrebbero influenzare le strategie dell'intera squadra. I potenziamenti e le modifiche EVO saranno limitati alle modalità Battle Royale nella nuova stagione, solo il 12 febbraio, però, scopriremo lo schema dei potenziamenti per ogni leggenda.

Come cambiano le armature e i nuclei

Gli scudi saranno rimossi dal bottino e non potranno più essere raccolti da terra nella modalità Battle Royale. Al loro posto, le leggende avranno un'armatura predefinita la cui capacità aumenterà in modo permanente salendo di livello. L'armatura sarà alimentata da un nucleo scudi, che contiene la carica dello scudo. I nuclei scudi potranno essere sostituiti o scartati in qualsiasi momento, proprio come i vecchi scudi corporei. Tuttavia, d'ora in poi i nemici eliminati lasceranno cadere i propri nuclei scudi nelle casse della morte. Raccogliendo un nucleo scudi di livello più alto, poi, sovraccaricherete temporaneamente la vostra armatura. La carica aggiuntiva sarà trattenuta per 30 secondi prima di iniziare a consumarsi, diminuendo poi fino alla capacità massima dell'armatura.

Potrete ottenere punti EVO facendo tutto quello che di solito vi aiuta a vincere in Battle Royale (ad esempio infliggere danni). Alcune azioni, poi, premieranno l'intera squadra. I punti EVO potranno essere ottenuti tramite:

1. Acquisizioni personali

2. Danni

3. KO e assist

4. I KO sulle leggende di livello più alto sbloccheranno il bonus XP "svantaggio"

5. Esecuzioni

6. Depositi EVO (capsule assistenza, camere blindate ecc.)

I depositi EVO sono nuovi oggetti rari che contengono punti EVO. Raccogliendoli otterrai un livello completo. Puoi trovarli nelle aree più frequentate della mappa, come ad esempio le camere blindate e le zone delle capsule assistenza. Una volta raggiunto il livello massimo, non potrai più raccoglierli.

7. Acquisizioni di squadra

8. Eliminazioni di intere squadre

9. Rianimazioni

10. Rientri

11. Interazioni di classe (trasmettitori di rilevamento, console anello ecc.)

12. Interazioni con l'ambiente circostante (fauna, completamento prove ecc.)

13. Collettori EVO

I Collettori EVO appariranno in punti casuali delle mappe BR, con un'attivazione ritardata nel primo anello per darti abbastanza tempo per scegliere l'equipaggiamento prima di cercarli. Chiunque potrà interagire con i collettori per distribuire una grossa quantità di punti EVO all'intera squadra. Tutte le squadre potranno interagire con i collettori EVO singolarmente, proprio come con i replicatori nelle stagioni passate.

I potenziamenti per le leggende e le armature saranno applicati solo alle modalità Battle Royale. Le modalità Mixtape continueranno a usare gli scudi corporei in questa stagione.

Come funziona la nuova modalità classificata di Apex Legends

Con l'uscita di Svolta, gli sviluppatori, dopo molti feedback da parte degli utenti, hanno deciso di lavorare a una serie di modifiche alle partite Classificate che i veterani del gioco potrebbero trovare familiari. Il livello minimo per l'accesso alla modalità classificata tornerà a 20, e reintrodurremo le divisioni e i reset stagionali. All'inizio della stagione, tutte le leggende partiranno da 1 PC. Inoltre, ci sarà un breve reset tra le divisioni, in cui scenderete di 6 sotto-gradi. Alla fine della stagione riceverete un badge per il grado più alto raggiunto tra tutte le piattaforme.

Il sistema del punteggio, poi, adotterà un modello più trasparente simile a quello delle scorse stagioni, ponendo maggiore enfasi sulle eliminazioni più che sul piazzamento. Il punteggio valutazione nascosto non influenzerà in alcun modo il matchmaking né l'assegnazione del punteggio. Anche il sistema dei bonus fornirà maggiori dettagli, e d'ora in poi le classificazioni dei giocatori saranno visibili. Inoltre, ritorneremo a un sistema migliorato per i punti classifica. Per via di queste modifiche, reintrodurremo i costi di ingresso: 20 PC per grado a partire dal rank Argento.

Il punteggio eliminazioni continuerà ad aumentare con il piazzamento. Migliore è il piazzamento, maggiore sarà il valore delle eliminazioni. Non vi è un limite assoluto per il numero di eliminazioni conteggiate per il punteggio, né per la quantità di punti che puoi ottenere da esse. Tuttavia, dopo le prime sei eliminazioni, quelle successive varranno la metà.

Tra le novità della Classificata, ci sono un paio di importanti bonus.

Bonus serie top 5: per aver mantenuto il piazzamento nella top 5 in più partite consecutive. Ogni volta che estenderete la serie, otterrai 10 PC in più rispetto all'ultima partita, fino a un massimo di 40 PC.

Serie di 2 partite: +10 PC

Serie di 3 partite: +20 PC

Serie di 4 partite: +30 PC

Serie di più di 5 partite: +40 PC

Bonus sfidante: otterrete un bonus del 50% per l'eliminazione di un giocatore di grado superiore a cui hai contribuito personalmente. Questo bonus non è influenzato dal limite di 6 uccisioni.

Anziché seguire il sistema dei gradi come nelle stagioni precedenti, il nuovo matchmaking sarà basato il più possibile sui valori dei PC. Le squadre già formate verranno abbinate in base al giocatore con il grado più alto. Dopo aver analizzato il feedback dei giocatori, poi, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere le partite di promozione e le partite provvisorie. Il declassamento e la protezione anti-declassamento, poi, rimarranno identici alla Classificata di Scintilla.

Torna Mixtape con una nuova mappa: Thunderdome

Rimodernata con dettagli mozzafiato, la mappa Thunderdome è ispirata alla prima arena del Canyon dei Re. Catturando alla perfezione l'essenza dei vecchi giochi omonimi, renderà omaggio alla grande storia degli Apex Games. Con le sue tre opzioni strategiche, questo nuovo campo di battaglia è pronto a ospitare le battaglie più spietate nelle modalità Mixtape. Quest'ultima mappa è perfetta per gli stili di gioco più disparati e mette in discussione le strategie più comuni.

Sulle console di nuova generazione, infine, è ora disponibile una modalità ad alte prestazioni per impostare un'uscita video a 120 Hz sugli schermi che la supportano. Questa nuova opzione per le impostazioni video regola la grafica, ottimizzando i recenti miglioramenti nel rendering di Apex per raggiungere fino a 120 fps nel gioco.

Tutte le ricompense di Svolta in Apex Legends

Per celebrare il 5º anniversario di Apex Legends, nel corso di Svolta potrete sbloccare una serie di ricompense. Per l'intera stagione, ogni due settimane, potrete giocare gratuitamente con una nuova leggenda. Completando i set di sfide delle leggende potrete sbloccarle in modo permanente e ottenere stelle pass battaglia, con altre ricompense a tema. Se avete già sbloccato le leggende in evidenza, potrete comunque completare le sfide e soddisfare altri requisiti per ottenere gli oggetti cosmetici e le ricompense.

Completa tutte le sfide a premi di Svolta, raggiungi il livello pass battaglia 60 o regala 6 oggetti unici agli amici entro la fine della stagione per ottenere altre ricompense, tra cui una skin leggendaria per Wraith. Completate tutti i 6 set di sfide leggenda per sbloccare la skin leggendaria "Fuorilegge da sfilata" per Wraith. Collezionate tutti i 6 banner leggenda del percorso gratuito del pass battaglia per sbloccare il banner "Palco reale" per Wraith. Regalate oggetti a tempo limitato almeno 6 volte per sbloccare uno sticker leggendario e un set contatori raro per Wraith. Anche i pass battaglia di Svolta contano come regali: completa tutte le sfide a premi di Svolta per ricevere automaticamente la ricompensa suprema: la skin reattiva "Massimo livello" per il Flatline.

-di Riccardo Lichene