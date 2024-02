Apex Legends compie 5 anni: ecco le novità più importanti

In una delle stagioni più importanti di sempre, Apex Legends: Svolta introdurrà l'innovativo sistema dei potenziamenti per le leggende e una nuova Classificata che i veterani troveranno familiare. Questa nuova esperienza competitiva offrirà maggiori opzioni strategiche ai più esperti, semplificando inoltre il gameplay per i principianti e le leggende che stanno per tornare a giocare dopo essersi prese una pausa.

Cos aspettarsi da Apex Legends: Svolta

In Apex Legends: Svolta, i nuovi potenziamenti per le leggende (ve li spieghiamo qui nel dettaglio) vi permetteranno di migliorare l'armatura e le abilità in base alle azioni compiute nelle partite Battle Royale. Salendo di livello in una partita, potrete scegliere i potenziamenti in base al vostro stile di gioco e alle esigenze della battaglia. La nuova Classificata passerà a un sistema tanto rischioso quanto gratificante incentrato sul combattimento. Potrete accumulare punti classifica (PC) con nuovi bonus per le uccisioni, il piazzamento e le giocate migliori contro le squadre di grado più alto. All'inizio della stagione, i progressi saranno azzerati e tutti i giocatori partiranno da 1 PC.

Inoltre, nel corso della stagione potrete giocare gratuitamente con alcune leggende e ottenere ricompense stagionali non appena diventeranno disponibili. Le leggende selezionate sono Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba e Valkyrie, e per sbloccarle in modo permanente dovrete completare i loro set di sfide.

Nell'evento collezione 5º Anniversario, poi, potrete lanciarvi a capofitto nella rapidissima modalità Colpo secco, in cui 10 squadre atterrano in punti di interesse predeterminati, circondate da armi con dotazione completa e squadre nemiche pronte a lottare. A rendere ancora più serrata la battaglia ci saranno round più brevi, niente Jumpmaster, una mappa più piccola e la possibilità di rientrare in coda senza passare dalla lobby.

Nell'ultima stagione, infine, è stato introdotta la cross-progression per consentire a tutti di giocare ad Apex Legends ovunque e in qualsiasi momento. In Svolta, gli utenti di Xbox Series X|S e PlayStation 5 potranno giocare ad Apex Legends a 120 fps, per una qualità grafica migliore che renderà ancora più intensa l'esperienza di gioco.

Le ultime novità sulle Apex Legends Global Series

Apex Legends continua ad essere uno dei più popolari battle royale competitivi in circolazione. Ormai giunte alla loro quarta edizione, le Apex Legends Global Series (ALGS), daranno ai partecipanti la possibilità di vincere un montepremi di 4 milioni di dollari in una competizione che culminerà con la ALGS Championship a fine anno. La quarta edizione della ALGS comprenderà 3 eventi LAN, i playoff della Fase 1 (1 milione di dollari in palio), i playoff della Fase 2 (1 milione di dollari in palio) e infine la Championship (2 milioni di dollari in palio), per un montepremi totale di 4 milioni di dollari tra tutte le competizioni. Guardando alle statistiche dell'anno passato, la terza edizione delle ALGS è stata quella più seguita, con un totale di 47,9 milioni di ore di visualizzazione. Nello specifico, abbiamo assistito a un aumento di 3,8 milioni di ore tra i playoff e la Championship, e di altri 3,8 milioni di ore tra le Pro League di Nord America, EMEA e Asia Pacifico Nord.