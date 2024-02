Acer punta sul gaming e l'esports

I perché di una linea gaming di Acer

La linea Predator non è certo una novità dell’universo Acer, recentemente lanciatasi anche su altri segmenti del settore tech, tra cui il monopattino elettrico Extreme di cui vi abbiamo già parlato qui. La volontà di Acer è quella di portare il gaming a un altro livello, inteso non solo a un livello superiore ma accessibile a tutti. Per decenni l’Italia è sempre stata indietro rispetto ad altre nazioni nel cosiddetto gap tecnologico. Il nostro paese è storicamente un paese di “consolari”, ovvero di utenti che per giocare ai videogiochi preferiscono le console al PC. Determinato anche dal fatto che i PC hanno faticato a entrare nelle case come un oggetto popolare, per molto tempo relegato a oggetto da lavoro.

Più PC e portatili

Negli ultimi 20 anni la situazione è decisamente cambiata, aprendo le porte a un mercato di PC, fissi e portatili, che adesso trova finalmente un’utenza attenta ed esigente. Si è finalmente compreso che un PC non è solo uno strumento di gioco o solo di lavoro ma, con le giuste attenzioni, può essere utile per entrambe le attività. Non è infatti una sorpresa vedere, per citarne uno, il Predator Helios 18 o il Predator Helios 16, portatili che permettono di svolgere svariate attività esigenti in termini di grafica e di processore, dai videogiochi di ultima generazione alla creazione di contenuti, anche professionali. O come il nuovo monitor Spatial Labs che permette di vedere in 3D senza bisogno di alcun visore: che siano videogiochi o progetti di architettura, si avvicina enormemente alla realtà aumentata.

Il “prezzo” da pagare

Una linea così performante non è facile da trovare sul mercato, soprattutto per i gamer più esigenti che potrebbero pensare di iniziare una carriera competitiva. Questi tipi di portatili consentono di farlo come se fossero un PC fisso, con la comodità di poterlo portare praticamente ovunque unito a un design che abbiamo trovato decisamente accattivante. Anche se in realtà parlare di effettiva comodità non è facile: il loro peso e volume, seppur contenuti, sono comunque significativi e non trascurabili. In questo caso avere un portatile non è sinonimo di “portabilità”: non significa che non si possa portare ovunque, anzi, l’obiettivo è proprio quello di avere a disposizione in qualunque posto, di fatto, un PC fisso. Significa però che diventa più complicato pensare di utilizzarlo in qualsiasi frangente, anche nei più scomodi come in autobus o nella metro.

Le alternative

D’altronde è un compromesso che un player seriale, o anche un creator professionista, è probabilmente disposto ad accettare per avere questo tipo di prestazioni praticamente ovunque si sposti, purché si trovi in un luogo comodo dove “sistemarlo”. L’alternativa sono i nuovi Predator Helios 18 e 16 ma della serie Neo, più “smart” se vogliamo e più adatti ai player occasionali o a chi vuole davvero fruire di un portatile che sia utilizzabile facilmente e senza ingombro anche poggiandolo sulle gambe o durante un volo in aereo. Più leggeri, meno voluminosi, perdono in prestazioni (che rimangono comunque sopra la media di molti altri della stessa gamma) ma offrono al tempo stesso una qualità di immagini ottimale per chi vuole godersi un po’ di relax, da solo o in compagnia, che sia in una stanza o in un’altra.

Le caratteristiche complete

Al netto delle nostre impressioni, vi lasciamo anche la lista completa delle novità presentate da Acer per la linea Predator e le caratteristiche di ognuno: le trovate su Esportsmag.it.