Il picchiaduro di Riot Games si chiamerà 2XKO

Riot Games ha annunciato che il tanto atteso Project L, titolo di genere picchiaduro annunciato ormai oltre quattro anni fa, prenderà il nome ufficiale di 2XKO, che “si legge proprio come si pronuncia” (ovviamente all’inglese, quindi two ex key o). Si tratta di un picchiaduro basato sul Tag System: ciò significa che in campo ci saranno sempre due lottatori per lato, il principale e il suo alleato.

La particolarità di 2XKO

Negli ultimi anni e nel corso degli aggiornamenti più recenti Project L, adesso 2KXO, è stato descritto come veloce, dinamico e flessibile. Si vedono tantissime opzioni di movimento tra cui il salto, il dash, il doppio salto, il super salto, il doppio dash e molti altri. L’azione è fluida e vara, le mosse di attacco sono semplici e di grande impatto, e le abilità hanno chiare contromosse a livello difensivo. I due protagonisti non possono essere alternati, come spiegato alcuni mesi fa da Shaun Rivera, il game director: "Il gioco a due funziona un po' come il wrestling di coppia. Un giocatore controlla il campione sul ring e l'altro aspetta fuori dallo schermo che il suo compagno di squadra trovi il momento giusto per farlo intervenire”.

Un nuovo genere

In occasione della prova realizzata durante l’edizione 2023 dell’EVO di Las Vegas Tom Cannon, executive producer del gioco, aveva raccontato: "Dall'inizio di questo progetto, abbiamo pensato che se volevamo creare un picchiaduro, avremmo dovuto portare qualcosa di nuovo al genere. Stiamo investendo in alcune grandi idee che speriamo sbloccheranno nuovi tipi di divertimento per i fan dei picchiaduro. Project L, infatti, non è solo un gioco di combattimento basato tag-team, è un gioco di combattimento basato su squadre di 2 contro 2. Ciò significa che squadre di due giocatori possono affrontarsi insieme nella stessa partita con ogni giocatore che pilota un singolo campione. Stiamo costruendo un gioco in cui puoi giocare sia con i tuoi amici che contro di loro".