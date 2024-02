Bandle Tale, disponibile l’ultimo gioco di Riot Forge

Come funziona Bandle Tale di Riot Forge

In Bandle Tale i fan possono vestire i panni di uno dei tanti stravaganti abitanti di Bandle City: gli yordle. “Quando la rete di portali di Bandle City collassa e il loro mondo piomba nel caos più assoluto, bisogna fare il possibile per ristabilire l'equilibrio”. I giocatori possono raccogliere e creare oggetti e organizzare feste stravaganti per completare le missioni con Teemo, Tristana, Veigar e molti altri amati campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. “Grazie alla sua esperienza informale, il gioco attirerà un vasto pubblico, come appassionati di LoL, amanti dei ‘giochi rilassanti’ e non solo”.