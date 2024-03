Tutte le novità in arrivo su The Finals con la stagione 2 spiegate

Nel corso della prossima stagione, infatti, i concorrenti potranno sbloccare nuove armi per ogni classe, provare la nuova mappa hackerata SYS$HORIZON, godersi la nuova modalità casual 5v5 chiamata Power Shift, competere in un nuovo League System basato sulle abilità, godersi ricompense legate alla progressione settimanale e sperimentare con i match privati (per ora in versione beta limitata) così che la community esportiva di The Finals abbia finalmente gli strumenti per iniziare a crescere.

I nuovi gadget della stagione 2 di The Finals

Lo Smaterializzatore per i Medi: una specializzazione che cancella temporaneamente le superfici fisiche, come pareti, soffitti o oggetti, permettendo ai concorrenti di vedere, sparare e passare attraverso di essi. Create nuovi passaggi e richiudeteli dietro di voi, per trasformare ogni ostacolo in una porta aperta.

Il Cubo Anti-Gravità per i Pesanti: un cubo che manipola la gravità nelle sue immediate vicinanze, sollevando concorrenti e oggetti verso l'alto! È uno strumento di movimento? O un gadget difensivo? Sta a voi decidere!

Il Gateway per i Leggeri: una coppia di portali a raggio limitato! Quando entrambi vengono lanciati e attivati, i concorrenti e gli oggetti possono spostarsi tra le due location. Chiunque può utilizzare un portale, ma i giocatori non possono vedere o sparare attraverso di esso! Perfetto per una rapida fuga, quando le cose si mettono male.

Il Data Reshaper per i Medi: un gadget che trasforma le fortificazioni nemiche (o qualsiasi altro oggetto casuale) in qualcosa di completamente diverso, come una mina in una sedia o una torretta in un tavolo. Ottimo per fare breccia nelle difese nemiche!

Tutte le build, poi, otterranno nuove armi: le Leggere potranno fare affidamento sulla pistola a raffica 93R, le Medie sul nuovo fucile d'assalto sempre a raffica FAMAS e le Pesanti sul nuovo fucile a pompa KS-23.

Grazie all'accesso agli asset e ai file sorgente, il collettivo CNS ha creato la propria Arena, SYS$HORIZON. Questo paesaggio urbano glitchato e pieno di neon interferisce con la fase di caricamento del game show e presenta un mix di gameplay verticale e orizzontale. Ponti in volex creano percorsi tra edifici e glitch geometrici fluttuanti, permettono ai concorrenti di fare parkour attraverso l'arena. Parzialmente caricato e fuori da ogni luogo reale, SYS$HORIZON segna il debutto di un nuovo stile visivo che da il suo meglio soprattutto durante la notte.

Inoltre, la Season 2 di THE FINALS introduce Power Shift, una nuova modalità di gioco 5v5 in cui due squadre competeranno per scortare una piattaforma attraverso l'arena. Se interrotta da una squadra nemica, la piattaforma si fermerà o cambierà completamente direzione. Attenzione, la piattaforma attraverserà tutto ciò che incontrerà sul suo cammino e sarà soggetta alle forze della fisica in-game. In più, i giocatori potranno cambiare i propri concorrenti tra un respawn e l'altro, in modo da bilanciare le squadre e affinare al meglio le abilità.

Nella Stagione 2, i concorrenti potranno anche competere in un rinnovato League System che migliora l'esperienza di gioco classificata, con ricompense che alzano la posta in gioco. Un nuovo sistema di progressione della carriera offrirà ricompense settimanali da parte degli sponsor stagionali, consentendo ai concorrenti di passare da novizi a Pro completando i contratti nel corso della stagione.