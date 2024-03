Skarner, ecco le nuove abilità del campione di LoL

Il “nuovo” Skarner è finalmente in arrivo su League of Legends con una veste grafica e delle abilità (quasi) del tutto nuove. Sarà la patch 14.7 ad accogliere il Visual and Gameplay Update di uno dei campioni più datati del moba di Riot Games, scelto proprio dalla community per ricevere un aggiornamento. Non si tratta solo di un campione praticamente nuovo in-game, ma anche di aver riscritto quasi da zero il suo arco narrativo nella lore di League of Legends.

La nuova storia di Skarner

Secondo quanto ci è stato rivelato in anteprima, Skarner è una delle figure più riverite della regione di Ixtal e membro fondatore della casta che governa il territorio, gli Yun Tal. L’obiettivo di Skarner è mantenere la sicurezza della regione tenendola isolata dal resto del mondo di Runeterra. Ixtal infatti vuole evitare qualsiasi coinvolgimento ma anche interazioni con le altre lande. Al tempo stesso però per Skarner diventa una questione difficile da gestire: “La sua paranoia cresce costantemente al pensiero di dover difendere Ixtal. Farà di tutto per mantenere le sue persone al sicuro, a qualsiasi costo”.

Attraverso il Vgu Riot Games di fatto rendere più moderno un campione datato ma amato da molti, cercando di mantenere uno stile che identifiche le caratteristiche sia a livello di lore che di gameplay. Iconico in tal senso, come vedremo tra poco, l’abilità di afferrare una pietra con la coda e scagliarla contro i nemici. O ancora la possibiltà di attraversare i muri per raggiungere gli avversari. “Io sono l’avanguardia della protezione di Ixtal”.

Le nuove abilità di Skarner

Passiva - Threads of Vibration

Gli attacchi di Skarner, Terra frantumata, Sconvolgimento e Impalamento, applicano il Quaking ai nemici. I nemici con tre stack di Quaking subiscono una percentuale di danni agli HP massimi nel tempo.

Q - Shattered Earth/Upheaval

Skarner strappa una roccia dal terreno e la usa per potenziare i suoi tre attacchi successivi con danni, gittata e velocità d'attacco bonus. Il suo terzo attacco sbatte la roccia contro il bersaglio, rallentandolo e infliggendogli ingenti danni bonus, per poi terminare l'effetto. Skarner può utilizzare nuovamente l’abilità per lanciare la roccia come un proiettile che esplode sul primo nemico colpito, infliggendo gli stessi danni e lo stesso rallentamento e terminando l'effetto.

W - Seismic Bastion

Skarner ottiene uno scudo e sbatte contro il terreno, rilasciando un'onda d'urto che danneggia e rallenta i nemici vicini.

E - Ixtal’s Impact

Skarner carica in avanti, ignorando il terreno, e afferra il primo campione nemico o mostro grande con cui si scontra. Può quindi trasportarli per un breve tratto, danneggiandoli e stordendoli se si scontrano con il terreno.

R - Impale

Skarner impala fino a tre campioni nemici, danneggiandoli e sopprimendoli. Skarner guadagna velocità di movimento bonus per un breve periodo e li porta con sé fino alla fine dell'effetto.