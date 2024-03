Il Tekken World Tour sta per cominciare: ecco come iscriversi e le nuove regole

Partendo dall'Electric Clash 2024, che avverrà il 20 aprile in Ontario (Canada), gli appassionati potranno competere per diventare il giocatore di Tekken 8 con la miglior posizione in classifica. L’edizione del 2024 avrà due classifiche: Globale e Regionale, entrambe utilizzate per decidere i migliori giocatori che si qualificheranno per le Tekken World Tour 2024 Finals.

https://youtu.be/x7IWZ5OCUys?feature=shared

Inoltre, nuove regole sono state aggiunte. La selezione dello stage sarà sempre casuale e sarà consentito lo Stile Speciale, il nuovo modo di giocare che è stato sviluppato per Tekken 8. Il regolamento completo è disponibile qui.

Il Tekken World Tour 2024 sarà diviso in 15 Regioni e le modalità di ottenimento dei punti per scalare entrambe le classifiche saranno le seguenti:

Classificha Globale

Punti per il miglior posizionamento al Master+

Punti per i due migliori posizionamenti ai Master

Punti per i tre migliori posizionamenti ai Challenger

Punti per i quattro migliori posizionamenti ai Dojo

Classifica Regionale

Punti per i sei migliori posizionamenti ai Dojo Regionali

Per maggiori informazioni sulle classifiche, gli eventi TWT o per gli organizzatori che vorrebbero avere il proprio torneo facente parte del Tekken World Tour 2024 come evento Dojo, potete visitare il sito ufficiale.

Di seguito, invece, trovate la lista delle Regioni: per i Paesi inclusi in ogni Regione potete visitare il sito ufficiale.

Region 1: North America

Region 2: Central America

Region 3: South America

Region 4: West Europe

Region 5: East Europe

Region 6: West Africa

Region 7: South Africa

Region 8: North & East Africa

Region 9: Middle East

Region 10: Pakistan

Region 11: Central & South Asia

Region 12: Southeast Asia

Region 13: Oceania

Region 14: Korea

Region 15: Japan