Operazione Day Zero: ecco l'evento di lancio di Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile (Call of Duty: WZM) è appena uscito e con lui ha debuttato l'evento di lancio Operazione: Day Zero. Qui potrete fare breccia in diverse zone contese tra Verdansk e Rebirth Island mentre l'intera community di Warzone Mobile lavora insieme per completare le azioni evento e guadagnare punti evento per sbloccare premi individuali e comunitari utilizzabili su Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Warzone, e Call of Duty: Modern Warfare III .

Dettagli della missione Day Zero

l'Operazione: Day Zero prevede un totale di sei zone contese: cinque per Verdansk e una che comprende l'intera Rebirth Island. I giocatori che completeranno determinate azioni evento all'interno delle zone corrispondenti accumuleranno punti evento (EP). Gli EP guadagnati concorrono ai premi individuali e verranno aggiunti al punteggio EP totale della community per sbloccare le zone Day Zero. Una zona viene liberata una volta che i giocatori hanno accumulato collettivamente gli EP comunitari richiesti dal gioco.

Come guadagnare punti evento

I punti evento si ottengono giocando a qualsiasi modalità e completando le azioni evento in una zona contesa. La quantità di EP guadagnati varia in base all'azione completata. Le Azioni Evento che forniscono i Punti Evento includono:

· L'apertura di una cassa di rifornimenti o di un lancio di rifornimenti.

· L'eliminazione un giocatore nemico.

· Il completamento di un contratto.

· L'utilizzo di una serie di uccisioni.

· Mettere a segno un colpo alla testa.

· L'acquisto di articoli dalle stazioni di acquisto.

Potrete guadagnare punti evento più rapidamente acquisendo oggetti ed equipaggiamento da uno speciale lancio di rifornimenti che assegna bottino, denaro, XP ed EP migliori rispetto all'apertura di una scatola di rifornimenti tradizionale. Queste consegne di rifornimenti speciali Day Zero vengono periodicamente rilasciate nelle zone attive e vengono visualizzate sul radar come l'icona di una cassa.

Zone Day Zero

All'inizio dell'evento, si attiverà la prima zona. Completando le azioni elencate prima al suo interno vi farà guadagnare punti evento. Man mano che l'evento prosegue, la zona successiva si attiverà non appena verranno raggiunti i traguardi della comunità.

Premi individuali e della community

L'Operazione: Day Zero prevede sia ricompense comunitarie che individuali e tutti i giocatori avranno l'opportunità di riscattare i premi della community guadagnati alla fine dell'evento. I premi individuali vengono assegnati in base al numero totale di punti evento che verranno guadagnati rispetto al totale più ampio della comunità.

Premi della community

· Decalcomania grande del Re del diavolo dorato: Zona 1 liberata

· Biglietto da visita animato “Scorched Beginnings”: Zona 2 liberata

· Emblema “Fiammata dorata”: Zona 3 liberata

· Progetto arma X12 “Fiamma dorata”: Zona 4 liberata

· Progetto arma M4 “Tuono pesante”: Zona 5 liberata

· Skin operatore Ghost “Golden Phantom”: Zona 6 liberata

Premi individuali

· Emblema “Fiamma Cremisi”.

· Biglietto da visita “Nightmare Rift”.

· Emblema “I Rinnegati del Passato”.

· Adesivo "Tearing Me Apart".

· Progetto dell'arma del coltello da combattimento "Artiglio del demone".

· Amuleto “Ultima Parola”.

· Skin per veicolo LTV “Hell Scrapper”.

· Decalcomania grande “Nightmare Inferno”.

· Progetto dell'arma X12 “Principe Cremisi”.

· Decalcomania grande "Re Diavolo Vendicativo".

· Progetto dell'arma M4 “Raging Blaze”.

· Skin Operatore per Ghost “Bloody Reaper”.

La community guadagna una ricompensa per ogni zona che viene ripulita, mentre i singoli giocatori ottengono ricompense specifiche accessibili non appena i criteri vengono soddisfatti. Man mano che l'evento procederà e saranno stati guadagnati più punti evento individuali e collettivi, i premi miglioreranno. Le ricompense di ciascuna zona, poi, potranno essere ottenute non appena la zona è stata ripulita. Tutti i premi possono essere riscattati nel Negozio dell'evento fino alle 18:00 del 3 aprile. Le ricompense devono essere riscattate all'interno di Call of Duty: Warzone Mobile, ma una volta riscattate potranno essere utilizzate su Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Warzone e Modern Warfare III.