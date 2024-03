Che cos'è Marvel Rivals, lo sparatutto con i supereroi appena annunciato

NetEase Games e Marvel Games hanno appena annunciato annunciare la loro ultima collaborazione: Marvel Rivals , uno sparatutto PvP cooperativo a squadre con protagonisti supereroi e supercriminali, ambientato su una gamma dinamica di mappe distruggibili provenienti da tutto il Multiverso Marvel. Il gioco è in sviluppo per PC presso un team di NetEase composto da sviluppatori che hanno precedentemente lavorato su franchise di successo come Call of Duty e Battlefield.

“Siamo felicissimi di portare Marvel Rivals ai giocatori di tutto il mondo. Abbiamo sempre amato l’universo Marvel e i suoi personaggi, e siamo davvero entusiasti di sviluppare questo gioco”, ha affermato il produttore di Marvel Rivals, Stephen Wu. "Questo è il gioco che vogliamo realizzare e ci sentiamo molto fortunati ad essere la squadra che ha reso tutto questo realtà".

"Sarà un'esperienza di gioco cooperativa emozionante e frenetica", ha affermato Ethan Wang, vicepresidente senior di NetEase. "Questa partnership con Marvel Games continua il nostro impegno nel creare team di sviluppo di livello mondiale e raggiungere un pubblico globale con esperienze all’avanguardia”.

“Marvel Rivals è uno dei nostri progetti di sviluppo più ambiziosi. Sin dalla concettualizzazione del gioco e durante tutta la nostra collaborazione, il nostro team ha messo cuore e l'anima in questo progetto e siamo entusiasti di lavorare con l'incredibile team di NetEase Games per contribuire a realizzare lo sparatutto PVP a squadre di supereroi definitivo. " ha affermato Haluk Mentes, leader di Marvel Games.

Le caratteristiche di Marvel Rivals

Marvel Rivals avrà "un roster di personaggi Marvel profondo e vario" secondo gli sviluppatori. Dal materiale promozionale abbiamo visto una vasta gamma di supereroi e supercriminali Marvel provenienti da diversi franchise come gli Avengers, i Guardiani della Galassia, gli X-Men e alcuni altri. Il primo Alpha Test è previsto per maggio e sappiamo che i giocatori avranno accesso a più di una dozzina di personaggi giocabili, inclusi Black Panther, Spider-Man, Magneto e Magik.

Il gameplay ricorda molto quello del vecchio Overwatch ma con prospettiva in terza persona. Le partite saranno 6 contro 6, le mappe avranno degli elementi distruggibili e gli eroi sembrano poter contare su alcune abilità principali e una ultimate. L'elemento più interessante sono certamente le sinergie. Ne vediamo una tra Rocket e Groot nel trailer dove i due personaggi si combinano per innescare un abilità di squadra. Sappiamo che potrete anche liberare l'energia Gamma nei panni di Hulk per caricare l'armatura di Iron Man infliggendo danni ingenti.

Da Asgard alla Tokyo del 2099, le ambientazioni saranno uno dei punti forti del gioco e potranno essere rimodellate per ottenere un vantaggio strategico sul campo di battaglia. Gli sviluppatori, poi, promettono "robusti aggiornamenti post-lancio con ogni rilascio stagionale che introdurrà nuovi supereroi sul campo di battaglia insieme a mappe diverse". Non è ancora chiaro il modello di business di questo gioco che sarà probabilmente free to play e con all'interno delle microtransazioni.

Marvel Rivals, poi, avrà una nuova trama creata dal team di sceneggiatori di NetEase in cui lo scontro spietato tra il tirannico dittatore Dottor Doom e la sua futura controparte dell'anno 2099 ha costretto innumerevoli universi a scontrarsi nel Timestream Entanglement, creando nuovi mondi e crisi ancora sconosciute. Ora, i supereroi e i supercriminali provenienti da tutto il multiverso dovranno combattere insieme e l'uno contro l'altro mentre gruppi più diversi cercano di sconfiggere entrambi i Doom prima che uno raggiunga il dominio su entrambe le realtà.

Ora non resta che aspettare maggio per toccare con mano questo hero shooter a squadre in terza persona e vedere come si comporta e, persino, se c'è del potenziale per una scena competitiva.