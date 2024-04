Call of Duty: ecco le novità della Stagione 3 per Warzone, Multiplayer, Mobile e Zombie

Il Gruppo Konni ha lasciato un segno indelebile su Fortune's Keep e ora sta occupando un altro territorio: la famigerata Rebirth Island che sta per tornare in Call of Duty: Warzone con la Stagione 3. In Modern Warfare III, invece, è previsto il drop di sei nuove mappe Core 6v6, in più verranno aggiunte quattro armi base gratuite, otto parti aftermarket, partite classificate (tra cui Resurgence su Rebirth Island), le skin operatore di Makarov e Snoop Dogg e due nuovi operatori per il Battle Pass premium, Banshee e Hush.

Le novità per il Multiplayer di Modern Warfare 3

Delle sei mappe 6v6 in arrivo nella Stagione 3, tre sono nuove di zecca (6 Star, Emergency e Grime), una è rimasterizzata (Growhouse) e due sono riproposte usando come modelli dei punti di interesse di Vondel e Rebirth Island: Tanked e Checkpoint. Queste mappe vanno dalle strettissime vie di Emergency alle linee di tiro lunghe di 6 Star per dare una rinfrescata alle diverse location di Modern Warfare 3.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, ad aprire le danze della Stagione 3 ci sarà Cattura la Bandiera, a cui seguiranno Minefield, Un Colpo in Canna (una delle nostre preferite) e, più avanti nel corso della stagione, le playlist Scorta e Vortex con l'evento "Vortex Vir.Rus Mainframe" che verrà lanciato insieme a questa playlist a tempo limitato. Per quanto riguarda il competitivo, invece, Treyarch sta dando gli ultimi ritocchi alla prossima stagione: ci saranno nuove ricompense da guadagnare e contenuti della Stagione 2 da riscattare nonappena la nuova stagione viene resa disponibile il 3 aprile. Eccone alcune con i loro prerequisiti:

Vincete 5 partite classificate per ottenere l'adesivo "Concorrente della stagione 3 di MWIII".

Vincete 10 partite classificate per ottenere il progetto arma "Pro Issue Rival-9".

Vincete 25 partite classificate per ottenere il Fascino "Absolute Banger".

Vincete 50 partite classificate per ottenere la decalcomania grande "Tieni questa L".

Vincete 75 partite classificate per ottenere la schermata di caricamento "Gioco classificato MWIII Stagione 3".

Vincete 100 partite classificate per ottenere la Mimetica arma Veterano classificato MWIII Stagione 3

I nuovi Perk a disposizione dei giocatori faranno la differenza in termini di equipaggiamento. Eccoli:

Gilet da pistolero: sarà disponibile al lancio ed è per gli specialisti in armi secondarie.

Slot per armi: nessuno slot principale, slot per armi secondarie (2)

Slot equipaggiamento (4): tattico (2), letale, potenziamento sul campo

Slot equipaggiamento (4): guanti, stivali, equipaggiamento (2)

I seguenti vantaggi si applicano solo alle armi secondarie:

Rinnova la resistenza all'uccisione.

Velocità di ricarica migliorata.

Ricarica mentre corri.

Aumenta la velocità di cambio arma di almeno il 40% (il bonus alla velocità di cambio varia a seconda dell'arma).

Rientro con il massimo delle munizioni di riserva.

Gli effetti duplicati non si cumulano. Se equipaggiato con guanti a presa rapida o guanti da commando, ottieni gli effetti dei guanti da tiratore scelto. Se equipaggiato con Mag Holster, ottieni gli effetti di Mission Comlink.

Attrezzatura d'assalto modulare

Slot equipaggiamento (5): tattico (2), letale (2), potenziamento sul campo

Slot equipaggiamento (3): guanti, stivali, equipaggiamento

Inizia con il massimo delle munizioni di riserva. Rifornisci oggetti letali e tattici dai giocatori morti.

Portatore di Compressione: per chi vuole concentrarsi sulla guarigione e la protezione dai gas.

Slot equipaggiamento (1): letale

Slot equipaggiamento (3): guanti, stivali, equipaggiamento

Rigenera immediatamente la salute dopo un'uccisione o la cattura di un obiettivo. Effetti ridotti delle granate a gas.

Stivali rinforzati: rendono l'utilizzatore immune agli effetti di riduzione del movimento.

Antenna ad alto guadagno: la minimappa viene ingrandita per l'utilizzatore e per gli alleati vicini, in più i nemici rimangono sul se un alleato vicino ha il vantaggio Gilet di comunicazione CCT. Potrete anche visualizzare i ping radar degli alleati vicini da Intel Jacker e gli indicatori della bussola dai Signal Jammers degli alleati vicini.

Le novità di Warzone nella Stagione 3

Con il ritorno di Rebirth Island, i giocatori potranno tornare su questa mappa iconica con alcune importanti novità. L'isola vi sembrerà incredibilmente familiare: i giocatori veterani troveranno tutti i punti di Interesse immediatamente riconoscibili. Le strutture e la topografia dell'isola sono rimaste intatte e, sebbene alcuni dei POI siano stati più consumati dalle intemperie, l'ultima forza di occupazione dell'isola, il Gruppo Konni, non ha ignorato le strutture che sono importanti per le sue macchinazioni, adattandole e modernizzandole completamente, sia fuori e dentro. L'unica nuova struttura sulla mappa è una piccola centrale elettrica conosciuta come Edificio n. 06.

Sviluppata da Beenox, Rebirth Island rappresenta la vostra nuova destinazione per le partite di Resurgence (dove si respawna fintanto che almeno un compagno di squadra è ancora in vita), nonché la location delle partite classificate di questa modalità per la stagione 3. A metà stagione, poi, arriveranno le varianti Loaded, in cui si nasce con il proprio loadut preferito, e Lockdown, dove l'obiettivo è catturare e controllare delle zone. Aspettatevi, poi, nuovi eventi pubblici, anche nel Gulag, e nuovi contratti. Molte funzionalità ed equipaggiamenti faranno il loro ritorno nel corso di questa stagione, il più importante dei quali sarà la Preveggenza che ora è una serie di uccisioni raggiunta la quale potrete scoprire l'esatto comportamento del cerchio nel corso della partita.

Warzone Mobile: come cambia con la Stagione 3

Dopo un lancio monumentale, Call of Duty: Warzone Mobile offre su Verdansk e a Rebirth Island l'esperienza della versione per pc e console ma sugli smartphone con una progressione perfettamente integrata con il resto dell'ecosistema. La nuova stagione di Call of Duty: Warzone Mobile sarà la prima unificata al resto dei titoli e permetterà di ottenere nuove armi base gratuite, otto nuove parti aftermarket, sbloccare nuovi operatori e guadagnare oltre 100 nuovi contenuti tra BlackCell e Battle Pass. La mappa Rust, poi, si aggiunge al pool di location, insieme a due nuove modalità Battle Royale, Plunder e Buy Back. Inoltre, le torri UAV sono pronte a rivelare le posizioni dei nemici in tutta Rebirth Island.

Le novità degli Zombie in arrivo con la Stagione 3

La storia di Dark Aether continua: i giocatori potranno mettersi in gioco in una missione di salvataggio su larga scala dopo che la dottoressa Jansen è entrata in una nuova e terrificante regione dell'Etere Oscuro. Nella Terza Frattura, poi, un paesaggio di vuoto etereo ospita orrori che inducono alla follia, tra cui una nuova e diabolica variante di Discepolo. I giocatori potranno fornire supporto di fuoco a Ravenov e trovare la dottoressa Jansen prima che venga consumata dall'oscurità. Chiude l'elenco di novità in arrivo nel corso della stagione un nuovo signore della guerra chiamato Rainmaker. Rintanato sull'isola di Rahaa, questo psicopatico pesantemente corazzato farà piovere fuoco d'artiglieria sui giocatori e non ha paura di mandare i suoi uomini a morire. Sebbene il suo complesso sia facile da raggiungere, mettere piede sull'isola con gli arti ancora attaccati al corpo potrebbe essere una sfida più ardua.

Le nuove armi in arrivo con la Stagione 3

FJX Horus (Mitragliatore - Lancio, Battle Pass Settore 8)

La versatilità è la parola d'ordine di questa pistola mitragliatrice che ha un'incredibile cadenza di fuoco e una mobilità ai vertici della categoria, mentre la manovrabilità aiuta a mitigare il controllo del rinculo.

MORS (fucile di precisione – Lancio, Battle Pass Settore 4)

Esempio avanzato di guerra da cecchino, il Military Operated Rail Sniper (MORS) è un'arma a colpo singolo che offre danni elevati con una manovrabilità eccezionale. La distanza è un fattore secondario con questo fucile di precisione a lungo raggio e preciso, con quella che potrebbe essere la perfetta combinazione di precisione e danno. L'arma ha una devastazione a round singolo con una velocità di ricarica ragionevolmente rapida. Purtroppo, il fucile di precisione MORS, i progetti delle sue armi e alcuni altri contenuti non saranno disponibili su Call of Duty: Warzone Mobile all'inizio della stagione ma arriveranno in un secondo momento.

Gladiatore (Mischia – Lancio, Settore 15 del Battle Pass)

Il combattimento ravvicinato non è mai stato così rapido e doloroso, con il Gladiatore che rivaleggia con il Karambit in termini di mobilità, manovrabilità e potenziale di danno

BAL-27 (fucile d'assalto - Mezza stagione, )

Con caricamento dall'alto e cambio di munizioni ragionevolmente rapido, questo fucile d'assalto a fuoco rapido fa a pezzi a distanze più ravvicinate, ha un rinculo moderato che punta verso l'alto, offre ottimi reticoli predefiniti e viene fornito con un caricatore da 60 colpi raddoppiando le munizioni disponibili tra una ricarica e l'altra.

La stagione 3, poi, introduce otto nuovi pezzi aftermarket, molti dei quali sbloccabili tramite le sfide settimanali. Questi apportano modifiche insolite, impressionanti e decisamente stravaganti ai vostri armamenti preferiti, eccoli nel dettaglio.

JAK Cutthroat (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: piattaforme MCW (MWIII), MTZ (MWIII), M4 (MWII) (fucile d'assalto) e AMR9 (MWIII) (mitragliatrice). Questo calcio stampato in 3D offre una combinazione impareggiabile di velocità e stabilità mentre si mira.

Kit JAK Revenger (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: BP50 (MWIII) (fucile d'assalto). Questo kit di conversione trasforma il BP50 in una leggenda del combattimento ravvicinato. Una conversione lo rende in calibro 9 mm con ricevitore accorciato e caricatore ad alta capacità.

JAK Jawbreaker (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: KV Broadside (MWII) (fucile a pompa). Converte questo fucile in un potente fucile da battaglia automatico.

Kit JAK Shadow Titan (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: Bruen Mk9 (MWIII) (mitragliatrice leggera). Converte la Bruen Mk9 in un'arma da supporto leggera, compatta e integralmente soppressa camerata in 300 blackout.

JAK Patriot (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: M16 (MWII) (fucile d'assalto). Converte l'M16 in un fucile completamente automatico con una canna pesante costruita per fornire un controllo del rinculo e una stabilità della mira di tiro superiori.

Wardens (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: Lockwood Mk2 (MWII) (fucile Marksman). Rivivete i giorni di gloria del primo modern warfare grazie a questi due fucili a pompa a leva.

Kit JAK Atlas (sblocco tramite sfida settimanale)

Compatibilità: AMR9 (MWIII) (mitragliatrice). Converte l'AMR9 in una carabina a raffica da 5 colpi estremamente letale e precisa camerata nel calibro 556.

Canna a carica fotonica (sblocco tramite )

Compatibilità: MORS (MWIII) (fucile di precisione). Questa canna iperavanzata è molto più di una semplice canna. Tenendo premuto il grilletto si carica il fucile e rilasciandolo si spara un singolo proiettile energetico ad alta potenza.