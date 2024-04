Come dominare nelle classificate di Modern Warfare 3: i migliori loadout per CoD

Con l'arrivo della Stagione 3 ( qui la nostra guida completa) è tempo di dare una rinfrescata ai nostri loadout dedicati al multiplayer competitivo di Call of Duty Modern Warfare 3. Abbiamo selezionato armi e vantaggi apposta per massimizzare l'impatto su Hardpoint, Controllo e Cerca e Distruggi e siamo qui per raccomandarvi tutte le combinazioni che funzionano meglio. Senza ulteriori indugi, ecco come vestirsi e che armi portare per dominare le partite classificate di Modern Warfare 3 .

Il miglior fucile d'assalto per le competitive: l'MCW

Canna: 16.5″ MCW Cyclone Long Barrel

Mirino: MK. 3 Reflector

Calcio: RB Regal Heavy Stock

Sottocanna: DR-6 Handstop

Volata: L4R Flash Hider

Arma preferita del 70% dei giocatori della Call of Duty League, l'MCW è il fucile d'assalto per eccellenza nel competitivo ai più alti livelli. C'è un certo gradi di personalizzazione possibile con quest'arma, soprattutto per quanto riguarda il mirino ma due accessori sono obbligatori: la Canna Lunga da 16.5 e il calcio RB Regal. Quest'accoppiata porta il danno al massimo e aiuta molto con il rinculo quindi è praticamente obbligatoria.

La miglior mitraglietta d'assalto per le competitive: la Rival 9

Volata: Purifier Muzzle Break S

Canna: Rival-C Clearshot

Calcio: MTZ Marauder Stock

Impugnatura Posteriore: Rival Vice Assault

Sottocanna: DR-6 Handstop

Per tutti i giocatori che sono più a loro agio con l'aggressività, questo loadout per la Rival 9, che lascia minimo spazio alla personalizzazione, è l'unico che potrà mettervi sullo stesso piano degli utilizzatori dell'MCW dandovi anche un piccolo vantaggio sulle brevi distanze.

La miglior arma secondaria per le competitive: la Renetti

Canna: MLX Short Competition

Mirino: Slimline Pro

Impugnatura posteriore: EXF Eclipsor

Per quando finite i colpi c'è sempre la fidata Renetti. Non può in alcun modo sostituire l'arma primaria ma in caso d'emergenza è l'opzione migliore per non restare disarmati.

I perk migliori per Hardpoint e Controllo

Corpetto: Infantry Vest

Tattica: Stun Grenade

Letale: Semtex

Guanti: Assault Gloves

Stivali: Covert Sneakers

Equipaggiamento: EOD Padding

Upgrade da Campo: Sistema Trophy

Corsa, protezione dagli esplosivi e rimozione delle coperture nemiche, questi sono gli obiettivi principali della nostra selezione di perk. Arrivare nei punti di vantaggio prima degli altri e senza essere notati per poi costringere gli avversari fuori dalla copertura ed essere pronti ad affrontarli sono le basi del gioco competitivo e questa attrezzatura è il meglio che ci sia per raggiungerli.

I perk migliori per Cerca e Distruggi

Corpetto: Infantry Vest

Tattica: Granata Fumogena

Letale: Granata a Frammentazione

Guanti: Guanti d'Assalto

Stivali: Sneakers

Equipaggiamento: Imbottiture EOD

Upgrade da Campo: Sistema Trophy

Le modalità con la rinascita sono intrinsecamente diverse da quelle senza, per questo abbiamo realizzato due loadout distinti. Cambiano principalmente la tattica e la letale che in questo caso sono una Fumogena, per coprire la bomba, e una Granata a Frammentazione per punire il push aggressivo durante un round.

Ora siete pronti per iniziare la vostra scalata alle divisioni più toste del multiplayer competitivo di Call of Duty Modern Warfare 3.