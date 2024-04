Formula 1: ecco come cambiano la modalità carriera e la fisica del videogioco del 2024

F1 24 si è mostrato in anteprima per farci vedere tutte le nuove funzionalità e aggiustamenti a cui il team di sviluppo ha lavorato nel corso dell’ultimo anno. Qui ve le elenchiamo nel dettaglio e ora possiamo finalmente rivelarvi tutto ciò che abbiamo appreso sulla nuova modalità carriera (dove la maggior parte dei giocatori spende la maggior parte del tempo) e sulla nuova fisica di gioco, il fulcro dell’interesse di ogni appassionato della Formula 1 esportiva.

Come cambia la carriera di F1 24

La modalità Carriera di F1 24 ha ricevuto l'aggiornamento più significativo dal 2016. Per la prima volta, i giocatori potranno affrontare la lotta per il titolo attraverso gli occhi degli attuali protagonisti della stagione di F1, dei promettenti talenti della F2, o portare avanti l'eredità di piloti iconici come Ayrton Senna e Michael Schumacher.

La nuova modalità Carriera, poi, userà un nuovo sistema (che dà maggior peso a ogni decisione presa in pista e fuori) per regolare gli eventi, gli imprevisti e le diverse attività disponibili. Proprio come nel mondo reale, con l'aumentare della reputazione del giocatore cresceranno anche le opportunità, con la possibilità di partecipare a riunioni contrattuali segrete, di ottenere offerte da altre squadre e di avere un team di Ricerca e Sviluppo più motivato.

Questa modalità introduce anche una novità unica: gli Accolades, pietre miliari a lungo termine legate allo sport e a ciascun pilota, basate sui risultati ottenuti nel mondo reale. Personalizzando il pilota all’inizio dell’esperienza, i giocatori avranno a disposizione una tabula rasa su cui costruire e i riconoscimenti si guadagneranno man mano che progredirete, mentre scegliendo di giocare nei panni di uno dei professionisti, i giocatori si troveranno di fronte a sfide basate sui risultati già ottenuti nella vita reale.

"Io non vedo l'ora di dare a Lewis il suo ottavo titolo" ha detto Lee Mather, Game director di F1 24. "Ci saranno obiettivi a breve termine, come quelli durante una gara, a medio termine, legati magari a una sezione della stagione, o a lungo termine come, soprattutto nel caso giochiate nei panni di un grande pilota, dare a Hamiton il suo titolo mancato. Quest'anno i rating dei piloti saranno importantissimi perché influenzeranno diversi parametri, dentro e fuori dalla pista" ha aggiunto.

La modalità Carriera a due giocatori, poi, avrà incluse tutte le nuove funzionalità per giocatore singolo, mentre la Carriera Sfida offrirà un nuovo modo di competere e sperimentare in F1 24 con scenari mutevoli basati su un pilota e una squadra esistenti, identici per tutti i giocatori e determinati dal voto della community. Qui i giocatori potranno scalare la classifica attraverso una serie di sfide e imporsi, almeno per quel periodo di tempo, come il migliore al mondo.

Una fisica tutta nuova

Per quanto L'aggiornamento della fisica, F1 24 potrà contare sul "Più completo pacchetto di innovazioni mai realizzato da Codemasters" ha detto Mather. Realizzati con il contributo di Max Verstappen, gli aggiornamenti progettati dal team "ridefiniscono l'esperienza in auto, offrendo prestazioni più coinvolgenti, prevedibili e realistiche sia con il volante che con il controller".

L'aggiornamento include un nuovo sistema di cinematica delle sospensioni per una distribuzione realistica del peso e un maggior grado di personalizzazione dell'auto, che consente ai giocatori di perfezionare e adattare il proprio stile di guida. "Simuliamo il cambiamento del peso su ogni singola ruota in curva, stessa cosa sul telaio che risponderà in modo molto più attivo" continua Mathier. Anche il modello di harvesting dell'energia della Power Unit è stato rielaborato completamente per "un feeling ancora più realistico".

F1 24, poi, introdurrà anche dei miglioramenti al comportamento degli pneumatici e un nuovo modello di calibrazione e gestione della temperatura. Inoltre, l'aeromodellismo di F1 24, arricchito dalla fluidodinamica computazionale (CFD), restituirà, secondo gli sviluppatori, una sensazione di deportanza più accurata. Il modellismo migliorato dei veicoli consentirà ai piloti esperti di mettere a punto le prestazioni aerodinamiche su ogni pista, mentre le nuove impostazioni del freno motore così come un rework del funzionamento del DRS, offriranno ai giocatori maggiore controllo e adattabilità, consentendo loro di rispecchiare le strategie di gara della vita reale.

“In termini di feeling, paragonerei F1 24 a F1 20, uno dei più amati dalla nostra community” ha detto in chiusura il game director che ha aggiunto: “Negli esport, ora come ora, c’è una certa stagnazione e le strategie sono molto simili tra i vari team. Con le innovazioni al nostro modello vedremo senza dubbio molta più varietà e ancora più spettacolo”. Ora non resta che toccare con mano tutte queste innovazioni per capire se F1 24 sarà davvero all'altezza di uno dei capitoli che i fan hanno più apprezzato nella storia recente del franchise.

-di Riccardo Lichene