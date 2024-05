Red Bull Wololo: il torneo di Age of Empires si terrà in un castello medievale spagnolo

Il Red Bull Wololo , la leggendaria competizione in LAN di Age of Empires, tornerà nel 2024. Giocatori professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo si scontreranno a Cordoba, in Spagna, dal 3 al 6 ottobre, per combattere negli iconici titoli della serie ed essere incoronati campioni del Red Bull Wololo: El Reinado . L'edizione di quest'anno si terrà nel maestoso Castillo de Almodóvar del Río, uno scenario perfetto per un'incredibile battaglia LAN di un titolo così medievale.

Ci saranno tantissime opportunità per consentire agli impavidi contendenti di qualificarsi per la finale al Castillo de Almodóvar del Río, comprese qualificazioni aperte, tornei online e qualificazioni in-game, solo pochi selezionati, poi, saranno invitati direttamente. Il processo di qualificazione per ogni gioco è il seguente:

Age of Empires II:

Le partite classificate si svolgeranno dal 30 aprile 2024 al 28 luglio 2024 e i quattro giocatori con il punteggio più alto in classifica alle 16:00 GMT dell'ultimo giorno si qualificheranno per l'evento principale. Una qualificazione dell'ultimo minuto avrà luogo poco dopo questa selezione: dal 10 agosto 2024 al 18 agosto 2024. I due posti finali saranno determinati da una fase a eliminazione diretta per coloro che non si sono qualificati.

Age of Empires IV:

Le qualificazioni si svolgeranno dal 20 luglio al 4 agosto in un formato a doppia eliminazione diviso in due gironi diversi. Elite Gaming Channel TV (EGCTV) ospiterà le qualificazioni che dureranno tre fine settimana per determinare i finalisti che si contenderanno la supremazia dal vivo.

Age of Empires I

Le qualificazioni si terranno in Vietnam per determinare i finalisti.

Age of Mythology: Retold

Due giocatori si uniranno a due vincitori di tornei online per uno scontro indimenticabile.

La prima edizione del Red Bull Wololo si è tenuta nel 2020 e, da allora, la scena competitiva di di Age of Empires ha prosperato man mano che sono emerse nuove rivalità. Giunto alla settima edizione, il Red Bull Wololo: El Reinado incarna lo spirito di cameratismo e competizione che definisce la serie Age of Empires ed è cresciuto nel tempo fino a diventare un torneo di proporzioni epiche che attira campioni e sfidanti da tutto il mondo.

Ormai negli annali della storia, il Red Bull Wololo: Legacy, che si è svolto nel 2022 presso il famoso castello di Heidelberg in Germania, ha visto Roberto "TaToH" Jiménez conquistare la corona e l'ambito premio di 60mila dollari. Ora, il giocatore tornerà per l'edizione di quest'anno, invitato a difendere il suo titolo nel suo paese d'origine. L'ultima volta, i valorosi sforzi di Kai "Liereyy" Kallinger, Ville "Villese" Jämsä e Hamzah "Hera" El-Baher, considerato da molti uno dei migliori giocatori di Age of Empires al mondo, hanno tenuto il pubblico sul filo del rasoio. In precedenza, il Red Bull Wololo: Enthrone aveva visto Ørjan "TheViper" Larsen rubare la vittoria a Kai "Liereyy" Kallinger con un punteggio di 4:3 nella finale. Per l'edizione di quest'anno del Red Bull Wololo: El Reinado, il palco principale sarà allestito sotto i cieli aperti, dove più di 500 persone potranno riunirsi per assistere allo scontro tra titani e all'ascesa di nuove leggende. Alexis "MarineLorD" Eusebio, il campione del Red Bull Wololo: Legacy in Age of Empires IV, aspetterà al castello per difendere il suo titolo dai nuovi contendenti.

Il torneo si svilupperà in quattro giorni di intensa competizione. I giorni uno e due vedranno fasi a gironi e qualificazioni, mentre il terzo giorno prevederà le semifinali e le emozionanti finali di Age of Empires IV. Il gran finale del quarto giorno metterà in mostra le battaglie culminanti di Age of Empires I, Age of Mythology: Retold e le gran finali di Age of Empires II.

Lavorando insieme allo sviluppatore dei giochi di Age of Empires World's Edge, Red Bull Wololo: El Reinado ha collaborato con i leader del settore per produrre un settimo capitolo indimenticabile di questa serie di eventi unici. Oltre al gameplay ricco di azione, il Red Bull Wololo: El Reinado offrirà ai membri della community la possibilità di prendere parte all'evento come ospiti VIP, consolidando ulteriormente il suo status di celebrazione della community di Age of Empires.

-di Riccardo Lichene