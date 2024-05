Alter, Luna Distrutta, Solo mode e tutte le novità della stagione 21 di Apex Legends

Chi è Alter, la nuova leggenda multidimensionale

“Alter è caotica, manipolatrice, viaggia attraverso le dimensioni ed è impossibile fidarsi di lei” così Jaclyn Seto, narrative lead per la creazione di questa nuova leggenda, ha descritto la nuova combattente in arrivo negli Apex Games. “Lei viene da un’altra dimensione, non sappiamo quale, e usa il suo passato come arma. Parla cantonese, non avevamo ancora un personaggio dal background cinese, e il team ha abbracciato a pieno la sua autenticità. La sua infanzia è marcatamente cinese, poi è arrivato il resto”. Dai trailer, poi, abbiamo capito che Alter e Horizon hanno un rapporto “complicato… lei è fissata con Horizon per motivi che non posso rivelare ma questo avrà delle implicazioni che scuoteranno le fondamenta del mondo di Apex”.

Per quanto riguarda il suo kit, Ian Holstead, lead designer, ci ha spiegato che ruota attorno al concetto di “spazio controllabile e che lei deve poter fare qualcosa che le altre leggende non riescono: la sua specialità è manipolare la mappa". Il suo kit, infatti, si fonda su dei portali dimensionali: la sua tattica è una porta che rende attraversabili soffitti, muri e pavimenti, è utilizzabile sia da lei sia dagli avversari e chi la usa ne emerge invulnerabili per quasi un secondo in modo da “capire cosa c’è nei dintorni”. La sua passiva, Gift from the Rift, le fa vedere i contenuti delle death box attraverso i muri e le permette persino di prendere un oggetto. La sua ultimate, infine, fornisce a lei e ai suoi compagni di squadra una carica di teletrasporto, utilizzabile anche quando si è a terra, che porta a un punto preciso. Quando viene consumata, questa genera anche un mini-portale utilizzabile dai nemici.

A livello di gameplay, in quanto leggenda di tipo combattente pensata per portare i compagni dentro e fuori dagli scontri, gioca molto bene con i ricognitori come Bloodhound o le leggende di supporto come Lifeline, per aiutare con i reset di squadra. I suoi upgrades (lei è la prima leggenda a uscire già con questo sistema dopo il suo lancio) servono a “rinforzare il suo schema di gioco di base” continua Holstead. Al livello 2 può scegliere tra una riduzione del tempo di attesa per la sua prossima ultimate o avere la possibilità, emergendo dal portale della tattica, di vedere le barre della salute dei nemici. Al livello 3, infine, può sbloccare un’opzione per non far andare in time out la ultimate o ridurre il cooldown della tattica.

Torna la modalità per leggende solitarie

Per la prima metà della Stagione 21, la modalità duo si trasformerà in modalità solo, un modo di giocare assente da Apex dal 2019 e di ritorno a grandissima richiesta dei giocatori. Mike Button lead degli eventi di Apex Legends, ci ha detto che secondo gli sviluppatori era “il momento giusto per far tornare la modalità solo in Apex. L’esperienza alla base di questo gioco resta quella in tre, e lì si concentrano gli sforzi del team di sviluppo. Vista la domanda dei giocatori, però, abbiamo deciso di tornare a sperimentare con questa modalità con molte nuove idee”.

Ci saranno tre nuove aggiunte principali: ogni giocatore avrà un segnalino di rientro che può essere riscattato entro la quarta riduzione del cerchio. Se non viene utilizzato, il giocatore verrà premiato con più evo alla fine della partita. La seconda novità è l’introduzione del Battlesense, un nuovo hud per segnalare a chi gioca la posizione dei nemici nella mappa che si attiva quando un avversario è nel raggio di 15 metri. La terza, e ultima, grande novità sono le auto cure che si attivano quando si è fuori dal combattimento. Le partite in solitaria avranno un massimo di 50 giocatori totali, una grandezza dei cerchi rivista e armi completamente accessoriate all’interno delle casse. “L’esperimento dura solo metà stagione perché vogliamo il vostro feedback”, ha detto Button, “quindi fateci sapere”.

Come sarà il rework di Luna Distrutta

“Luna Distrutta riceverà cambiamenti importanti” ha detto Steve Young, lead level designer di Apex Legends. “Il nostro obiettivo è stato di liberare il punto di interesse centrale e disincentivarlo visto che tutti, ora, vanno su Promenade per quanto loot c’è”. Il modo migliore per riprogettare un poi, lo sanno tutti ormai, è farlo colpire da dei meteoriti, e questo è esattamente ciò che è successo. Questi asteroidi, oltre a ridurre la quantità di atmosfera della mappa, hanno portato con loro anche delle uova aliene che hanno iniziato a mutare l’ambiente circostante. Questo ha portato gli organizzatori degli Apex Games a erigere delle bolle di quarantena per proteggersi, dando così a Luna Distrutta la sua nuova estetica.

“La mappa, ora, è coloratissima, ha un sacco di flora aliena ed è profondamente diversa. Il poi centrale è pieno di zip line per accelerare le rotazioni ma senza sfociare nel caotico. Il combattimento è più prevedibile e meno poroso ma insieme pieno di opportunità per giocate innovative. Le rotazioni saranno più sicure e non ci sono più posizioni spiccatamente dominanti perché la priorità è stata una migliore reazione dei giocatori al flusso dei combattimenti. Ci saranno 20 poi in totale, più opportunità per ottenere loot migliore e una skybox da togliere il fiato” conclude Young. Non resta che provarla, magari con la nuova leggenda, per capire se, come hanno detto in chiusura, la mappa è davvero sul punto di diventare utilizzabile anche nelle ALGS.

Con la stagione 21, infine, arriveranno una serie di cambiamenti al meta delle armi, con alcune che usciranno dal loot pool e altre che ci torneranno; Crypto riceverà un po’ di aggiustamenti per diventare più utilizzabile (stessa cosa Newcastle) e nuove e più imponenti misure per combattere i cheater verranno implementate. Continueranno anche le Lotte Apex, qui vi spieghiamo cosa sono, per vedere come si comporta questo nuovo formato competitivo. Non vediamo l’ora di provare tutte queste novità per capire come cambierà il battle royale con l’aggiunta di Alter, come sarà giocare su una nuova Luna Distrutta e che effetto farà tornare a lanciarsi in solitaria come ai vecchi tempi.

-di Riccardo Lichene