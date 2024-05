Overwatch 2 esports: scopriamo il primo Major della OWCS

Il DreamHack Dallas ( qui il programma completo) ospiterà il Dallas Major 2024 della Overwatch Champions Series (OWCS) dal 31 maggio al 2 giugno. L'evento, che sarà la prima competizione dal vivo per la OWCS (il nuovo circuito competitivo aperto di Overwatch 2 nato dalla collaborazione tra Blizzard e Faceit ), darà il via alla nuova serie internazionale di eventi live dedicata allo sparatutto Blizzard. Il Dallas Major, infatti, vedrà otto squadre provenienti dalle tre regioni della OWCS (EMEA, Americhe e Asia) lottare per diventare i primi campioni della nuova era degli esports di Overwatch.

Inoltre, il crowdfunding della nuova skin leggendaria Azure Flame Hanzo di Overwatch, disponibile da ora fino al 3 giugno, alimenterà il montepremi in continua crescita al DreamHack Dallas. "Celebriamo i nostri campioni del primo Major della OWCS con molto più di un semplice trofeo: c'è anche un montepremi in continua crescita in palio, alimentato dal pacchetto di crowdfunding Azure Flame Hanzo" si legge sul sito ufficiale della competizione.

"Azure Flame Hanzo è una skin progettata per evocare il potere inarrestabile dei nostri concorrenti di alto livello" ha detto TB Choi, designer della skin. "Con questa skin equipaggiata sentirete di poter spazzare via i nemici come una tempesta e sopraffare chiunque si pari di fronte a voi con una forza incredibile' ha detto il designer. I motivi naturali del fulmine, del tuono, della tempesta e delle fiamme sono stati l'ispirazione principale per Azure Flame Hanzo, con la dicotomia di linee taglienti e curve ondulate dell'energia della natura che evocano "un senso di potere primordiale e in continua evoluzione" ha detto Choi. In molti nella community, tuttavia, hanno già soprannominato questa skin "Sonic Hanzo" vista la somiglianza con il famoso personaggio Sega.

La notizia più importante relativa a questo cosmetico, però, è che Blizzard contribuirà con il 25% dei ricavi derivanti dalla vendita di tutti gli articoli del pacchetto di Azure Flame Hanzo OWCS (acquistati insieme o singolarmente) al montepremi del Major di Dallas.

Per celebrare l'evento e la collaborazione tra Overwatch 2 e Porsche, tutti coloro che si sintonizzeranno su Twitch e Youtube (e avranno collegato i loro account) potranno guadagnare i seguenti premi:

1 ora: Dallas Major - Icona del giocatore (giorno)

2 ore: Rodeo Cassidy Spray

3 ore: Rodeo Ashe Spray

4 ore: Dallas Major - Icona del giocatore (notte)

5 ore: biglietto da visita "Mezzogiorno di Dallas"

6 ore: Porsche Drift Spray

7 ore: biglietto da visita "Tramonto di Dallas"

8 ore: biglietto da visita "Porsche"

9 ore: biglietto da visita "Da zero a cento"

10 ore: Amuleto per arma della OWCS

11 ore: Skin di Ashe della OWCS (in casa)

12 ore: Skin di Ashe della OWCS (in trasferta)

I team da seguire alla OWCS

L'OWCS Major vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti dalle tre regioni competitive in cui è divisa la competizione: NA, EMEA e Asia.

N / A

In testa al gruppo nordamericano ci sono i Toronto Defiant, che manderanno in campo una squadra che non è estranea alla competizione ad alti livelli. Diversi titoli consecutivi e un record di partite quasi perfetto rendono questa squadra una forte candidata a portare a casa il titolo. É da tenere d'occhio l'ex trio dei Florida Mayhem composto da Ham "SOMEONE" Jeong-wan, Choi "MER1T" Tae-min e Rupal "Rupal" Zaman.

M80 è l'unica squadra in NA a rappresentare finora una vera minaccia per i Defiant avendoli sconfitti nella finale del girone superiore della fase 2 dell'OWCS NA. Alla fine Toronto si è vendicata vincendo 4-1 alle Grand Finals, ma M80 sta cercando di lasciare da Dallas con un trofeo in mano.

Gli Students of the Game (in breve SOG) sono giovani i talenti Evan "PGE" Ngo, Jamal "scissors" Son, Kyle "Rakattack" Rakauskas, Matteo "cal" Mazzucco e Boston "Infekted" Fine. Questo roster ha sorpreso l'intera regione, non male per una squadra che è stata formalizzata poche ore prima del blocco del roster per la OWCS.

EMEA

Spacestation Gaming arriva a Dallas con un roster che i fan di lunga data degli esports di Overwatch dovrebbero immediatamente riconoscere. Fomato dal nucleo dell'amatissimo roster finale dei London Spitfire, Spacestation svetta sopra tutti gli altri nell'area EMEA. Il capo allenatore Christopher "ChrisTFer" Graham ha dato alla sua squadra gli strumenti di cui aveva bisogno per avere successo in qualsiasi scenario: un trio di DPS iperflessibile, due supporti di livello mondiale e forse uno dei più grandi giocatori di tank al mondo. Spacestation Gaming guarda a Dallas e ben oltre.

Anche i finlandesi ENCE bramano di vincere sulla scena internazionale. Dopo essere caduti contro i loro rivali, Spacestation Gaming, durante la Fase 2 dell'OWCS EMEA, ENCE punta alla vittoria. Il neo-allenatore William “Crimzo” Hernandez è la mente strategica dietro la squadra. È una strada difficile da percorrere e ENCE coglierà ogni opportunità per dimostrare la propria sicurezza.

L'ultima squadra dall'EMEA, Twisted Minds (TM), accede al palco del DreamHack avendo punti appena sufficienti per qualificarsi. Anche se il turnover in prima linea ha rallentato l'ascesa di TM nella Fase 2, la squadra ha sfruttato al meglio il suo trio di DPS di livello mondiale, con Ibrahem "Quartz" Alali, Ahmad "Youbi" Alyoubi e Abdulelah "LBBD7" Alfaifi.

Asia

I Crazy Raccoon sono i campioni dell'OWCS Asia Stage 1 e i favoriti della regione per la conquista del Major. Questo roster ha dimostrato il proprio coraggio nella Fase 1 con Chae "HeeSang" Hee-sang che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella regione. Guidata da una formazione di allenatori costellata di stelle, questa squadra non mostra punti deboli, un trofeo a Dallas confermerebbe il loro posto al vertice.

A ostacolare i Crazy Raccoon c'è il Team Falcons, un altro roster potente che ha suscitato rispetto nella OWCS Asiatica. Con una squadra di all-star, hanno sconfitto persino i Crazy Raccoon nella finale della fase 1 della OWCS Korea ma non sono riusciti a replicare questa impresa nella Gran Finale regionale.

-di Riccardo Lichene