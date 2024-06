Luigi's Mansion 2 HD: abbiamo provato la remaster e siamo tornati bambini

Luigi's Mansion 2 è un'avventura che, nella sua semplicità, è diventata intramontabile grazie a un sapiente mix di game design, inventiva e creatività . Dopo aver provato in anteprima la prima magione della sua versione HD in arrivo su Switch il 27 giugno, siamo qui per raccontarvi a chi, secondo noi, è destinato questo classico rimasterizzato.

La prima cosa da sapere su questo gioco è che è una traduzione 1:1 dell'esperienza uscita sul 3DS nel 2013. Nulla è stato cambiato, solo alcune cose legate ai controlli di movimento hanno avuto una leggera traduzione per adattarsi ai joy-con della Switch. Questo vuol dire, chiaro e semplice, che se avete ancora il vostro Nintendo 3DS, le batterie stanno bene e la vostra cartuccia di Luigi's Mansion 3 funziona, allora potete tranquillamente ignorare questa remaster.

Se, invece, non avete più accesso a questo gioco o, peggio, non lo avete mai provato, allora non possiamo che raccomandarci di dargli una possibilità. Ci è bastato il primo livello per capire che la qualità c'è in fatto di remaster e che il gioco è un'eccellente sfida celebrale per grandi e piccoli. Luigi e il suo aspirapolvere acchiappafantasmi sono degli ottimi compagni di avventura tra enigmi intelligenti e tanti ambienti da esplorare a caccia di segreti.

Le meccaniche sono semplici, si aggiungono un po' alla volta, vengono spiegate nel dettaglio (forse troppo) e la soluzione è sempre an un brevissimo ragionamento o a una fugace occhiata più precisa alla mappa di distanza. Luigi's Mansion 2 HD non è un gioco per chi vuole faticare ma nemmeno una passeggiata nel bosco. I fantasmi non si faranno catturare così facilmente e i segreti, gli easter egg e le cose da fare sono sempre varie.

Luigi's Mantion 2 HD diverte, intrattiene e fa sorridere, il tutto usando stilemi e situazioni tipiche dei film paurose, ma sempre avvolte da quella goffaggine intraprendente che caratterizza il fratello di Mario. Il divertimento che offre è semplice eppure riempie di soddisfazione e questa, in poche parole, è la vera magia della saga. Chi non ha mai provato il secondo capitolo di questa serie non può lasciarsi sfuggire il suo ritorno in HD e sulla Switch per tornare bambino o riscoprire un modo intramontabile di fare i videogiochi.

-di Riccardo Lichene