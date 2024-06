Golden Letters: il torneo Red Bull di Tekken sarà a Londra

I giocatori Red Bull Hoa 'Anakin' Luu e Arslan "Arslan Ash" Siddique saranno i protagonisti insieme ad altri grandi professionisti del mondo, tra cui Hasan "JoKa" Rehman, Lim "Ulsan" Soo-hoon, Alexandre "AK" Laverez e "YUYU", con altri giocatori leggendari che verranno rivelati nelle prossime settimane.

Il primo giorno del weekend di finali vedrà una nuovissima fase a gironi da 20 giocatori, con numerosi incontri durante il giorno. I 12 giocatori migliori accederanno alla Doppia Eliminazione del secondo giorno, promettendo un'esperienza visiva intensa ed emozionante per i fan di tutto il mondo. Il secondo giorno riaccenderà le classiche rivalità, con una battaglia tra Est e Ovest prima delle Grand Finals, dove i giocatori potranno regolare i vecchi conti lasciati in sospeso con gli avversari.

La Red Bull Gaming Sphere sarà trasformata per l'occasione in una banca dorata: gli incontri si svolgeranno all'interno del caveau, che sarà chiuso a chiave fino alla vittoria del vincitore.

Il campione del Red Bull Golden Letters dello scorso anno, Jae-Min "Knee" Bae, ha conquistato il titolo dopo aver battuto il due volte campione dell'EVO e leggenda sudcoreana di Tekken Hyunjin "JDCR" Kim in una masterclass di Tekken 7 con una vittoria schiacciante per 6-0.

Guardando avanti al torneo, il giocatore Red Bull e leggenda di Tekken Arslan "Arslan Ash" Siddique ha dichiarato: “È così bello vedere il Red Bull Golden Letters tornare per la terza volta. È diventato un vero momento apicale per la scena di Tekken e le nuove qualificazioni globali sono fantastiche per offrire più opportunità e aggiungere ancora più jolly a questa competizione. Con la scena competitiva ancora alle prese con Tekkeen 8, il formato aggiunge una sfida davvero grande per noi, e sarà così divertente per i fan vederlo giocare, non vedo l'ora!"

Le iscrizioni per partecipare alle qualificazioni online del Red Bull Golden Letters sono aperte a questo link.