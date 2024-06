Farming Simulator 25: l'agricoltura esports vola in Asia

Il publisher e sviluppatore Giants Software ha appena annunciato l'uscita, il 12 novembre per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Farming Simulator 25 . Il gioco sarà piano di nuove funzioni di gioco, miglioramenti grafici, mappe, macchinari e persino acqua dolce per coltivare il riso, aggiungendo ancora più varietà agricola a questo franchise iconico

Gameplay più ricco: nuove colture, animali e funzionalità

I contadini virtuali potranno gestire i loro imperi agricoli in un nuovo, lussureggiante paesaggio dell'Asia orientale pieno di risaie, in un'ambientazione nordamericana con ampi spazi aperti o in una località dell'Europa centrale ricca di distese verdi tra specchi d'acqua e fiumi.



Costruendo la loro eredità da soli o in cooperativa in multiplayer, potranno coltivare due tipi di riso, spinaci e altre nuove colture, scegliendone oltre 20 in totale. Bufali e altri animali si aggiungeranno ai recinti del bestiame, mentre nuove catene di produzione e costruzioni amplieranno le opportunità commerciali. Ulteriori caratteristiche e dettagli saranno presto rivelati.

Miglioramento tecnologico di macchinari, campi e grafica

Gli appassionati di macchinari possono usufruire di un insieme di oltre 400 veicoli, attrezzi e oggetti autentici di più di 150 marchi internazionali di spicco. Tra questi: Case IH, Claas, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri. Con l'agricoltura asiatica, poi, verranno introdotti nuovi tipi di macchinari specializzati. Tutti gli agricoltori sentiranno un legame più profondo con i campi e la natura grazie a un aggiornamento tecnico generale con una grafica e una fisica migliorate, basate sul più recente e facile da moddare Giants Engine 10: nebbia a distanza, ombre migliorate, effetti atmosferici dinamici, deformazione del terreno e altro ancora aumenteranno l'immersione in una romantica vita agricola.

Mega fattorie, Mega Drive, Mega relax

"L'agricoltura è una passione condivisa da molti, sia nella vita reale che in quella virtuale", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software. "Farming Simulator 25 migliora la serie con un gameplay più profondo e una maggiore immersione, diventando l'hobby preferito sia dagli agricoltori esperti che dai principianti. Coltiviamo questa passione offrendo un'esperienza rilassante, familiare, comunitaria e gratificante per tutti". Gli appassionati di agricoltura potranno accaparrarsi anche la Farming Simulator 25 Collectors' Edition: questa versione esclusiva per PC include un blocchetto di accensione USB per avviare i motori dei trattori nel gioco, una versione ispirata al Mega Drive in 16 bit, un CD della colonna sonora con 15 brani originali di Chris Hülsbeck per gli amanti del retrò e molto altro ancora. Farming Simulator 25 sarà disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I pre-order sono ora disponibili presso retailer selezionati.