Ecco quattro carte in anteprima di Corona Astrale, la nuova espansione del gioco di carte dei Pokémon

Il gioco di carte collezionabili dei Pokémon sta per ricevere una nuova espansione, Corona Astrale, e noi abbiamo avuto accesso a quattro carte in anteprima esclusiva: un'Asso Tattico destinata a dare uno scossone al meta e l'intero ciclo evolutivo di Impidimp.





Questo piccolo demonietto, noto nel mondo dei Pokémon per causare tanti problemi, potrebbe diventare un grossa spina nel fianco di tutti i giocatori competitivi di questo gioco di carte collezionabili. Nella sua versione base non causa troppi problemi, anzi, è quasi una palla al piede con pochi ps e attacchi irrilevanti.

La prima evoluzione di Impidimp è Morgrem, un altro Pokémon che farebbe fatica a giustificare la sua presenza in qualunque mazzo competitivo non fosse per le abilità della sua evoluzione. Più che una risorsa, anche questa seconda carta si dimostra un grosso punto debole di qualunque mazzo decida di utilizzarla ma già in questa anteprima vi mostreremo il modo migliore di controbilanciare questo svantaggio.

Grimmsnarl ha un'abilità a due energie davvero potentissima: solo attaccando costringe l'avversario a cambiare il suo Pokémon attivo e in più infligge 160 danni al nuovo arrivato sul campo di battaglia. Questa mossa è in grado di mettere in crisi la più efficace delle strategie, demolendo turni su turni di preparazione. Avendo come costo due energie incolori, poi, permetterà di aggiungere questo terzetto di Pokémon a qualunque deck per causare ancora più caos e malefatte.

Per combattere le debolezze tanto di Impidimp quanto di Morgrem, vi basterà usare la nuova carta Asso Tattico (limitata a una copia per mazzo) di Corona Astrale che, sostanzialmente, garantisce di avere un Pokémon completamente evoluto fintanto che la sua forma base è in panchina. É uno stadio quindi anche il vostro avversario potrà contare su questi benefici ma se, come spesso accade, chi vi affronterà non usa evoluzioni, allora avrete tutto il buono che l'Albero Maestoso ha da offrire solo per voi. Ora non resta che aspettare la data di uscita ufficiale del 13 settembre (il 12 su Pokémon Live) per capire come queste carte influenzeranno il meta che si sarà consolidato ai mondiali di Honolulu.