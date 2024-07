La quarta espansione di Lorcana ha i migliori mazzi di partenza del gioco

Lorcana, il cardgame della Disney in cui due giocatori si sfidano per determinare chi è il migliore, è arrivato alla sua quarta espansione (la seconda disponibile in Italia) e ha prodotto i suoi migliori mazzi di partenza finora. Il tema di questo nuovo set è il ritorno di Ursula, storico cattivo della saga e protagonista anche di un gioco da tavolo per due giocatori che sarà il regalo di natale perfetto per ogni appassionato Disney.

A livello di personaggi, l'espansione si concentra sui protagonisti di Mulan, di Encanto e della Sirenetta con il ritorno di icone come Topolino a dare manforte all'interno dei mazzi. I due deck di partenza sono, rispettivamente, zaffiro/acciaio e ambra/ametista (qui vi spieghiamo cosa significa e come si gioca) con il primo decisamente improntato all'aggressività e il secondo, invece, più orientato alla mitigazione.

Noi li abbiamo giocati uno contro l'altro e contro i mazzi della precedente espansione italiana del gioco edito da Ravensburger e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Le carte più interessanti del mazzo acciaio/zaffiro sono una nuova versione di Hercules con l'abilità Guardiano, e Anna Cuore Puro, che potenzia tutti gli eroi del vostro mazzo.

Il mazzo ambra e ametista, invece, è concentrato sulla famiglia Madrigal di Encanto i cui personaggi e luoghi sono la metà delle carte del deck. Le sinergie interne al mazzo sono tutte legate alla famiglia con potenziamenti per gli alleati e malus per i nemici, tutti in funzione delle combinazioni di personaggi in campo.

Dopo averli provati uno contro l'altro, contro i precostruiti dell'espansione precedente, e modificati leggermente con qualche carta dalla riserva, possiamo dire con certezza che questi sono i migliori mazzi di partenza che Lorcana abbia mai prodotto. Non solo hanno meccaniche facili da imparare e sinergie naturali, ma riescono a divertire senza dover spremere troppo il cervello.

Se dovessimo consigliarne uno solo dei due propenderemmo verso quello zaffiro/acciaio con Anna e Hercules perché è un po' più diretto e facile da far funzionare. Se invece siete alla ricerca di un mazzo propriamente sinergico, allora la famiglia Madrigal potrebbe farvi divertire. In ogni caso non possiamo non notare come il cardgame targato Disney stia (lentamente) rifinendo le sue meccaniche e i suoi prodotti: forse, negli anni, diventerà davvero un quarto pilastro di questa industria come sognano i suoi ideatori.