Napoli: firmata un esclusiva pluriennale con FC 25

La SSC Napoli è nota per la sua tifoseria incredibilmente appassionata, composta da milioni di uomini e donne disposti a dare il massimo per il proprio club. In collaborazione con EA Sports FC e seguendo il claim “For The Club”, i fan avranno la possibilità di mostrare la loro dedizione attraverso una serie di attività, dimostrando fino a che punto si spingerebbero per il loro amato club.

“La SSC Napoli è un club con un retaggio incredibilmente forte all'interno del calcio italiano e mondiale, e siamo entusiasti di darle il benvenuto in EA Sports FC”, ha dichiarato James Taylor, Director of FC Football Partnerships. “È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l'enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana”.

La partnership tra SSC Napoli ed EA Sports FC è dinamica, non si limita al gioco: è infatti in grado di stimolare creativamente molteplici universi, dal lifestyle alla street art, fino alle ultime tendenze musicali. Per dare eco a questo pensiero multilaterale, sarà la voce di Geolier, superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli, a suggellare l’annuncio.

“Il Napoli non è solo una squadra di calcio: è uno stile di vita, proprio come l’essere napoletani. È un legame di sangue, qualcosa che sta dint’ ‘o core”, commenta Geolier. “È bellissimo poter vivere questa emozione con FC25, un gioco che mi diverte da sempre”.

“Siamo felici ed orgogliosi di tornare all'interno del videogioco più iconico al mondo. La partnership con EA Sports è studiata per celebrare l'amore dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo per il Napoli”, spiega Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer of SSC Napoli. “Questo accordo si basa sull’unione di fashion e intrattenimento, due pilastri della nostra strategia di marketing e siamo orgogliosi di presentarci di nuovo ai milioni di utenti di EA Sports FC insieme al nostro Brand Ambassador Geolier.

Calcio, videogiochi, musica e fashion sono i quattro elementi fondamentali per parlare alle nuove generazioni e per far conoscere il brand Napoli anche fuori dal campo. Siamo certi che grazie a questa partnership il Club allargherà ancora di più il nostro perimetro di brand a livello globale”.

-di Riccardo Lichene