Abbiamo provato Bloomburrow e ci siamo divertiti parecchio

Bloomburrow è la prossima espansione di Magic: The Gathering e il suo punto forte è l'ambientazione in un piano senza esseri umani. Tutti i protagonisti, infatti, sono persone animaline quindi animali non antropomorfi dotati di poteri, sentimenti ed emozioni. Anche i planeswalker in visita perdono la loro forma umana in favore di una trasformazione animale: Jace diventa una volpe, Liliana uno scoiattolo e tanti altri.

Abbiamo provato il set in anteprima nei due formati sealed di Magic Arena e il primo impatto, prevedibilissimo, è stato di tenerezza assoluta. Il comparto artistico di questa espansione è incredibile ed è veramente difficile trovare un'illustrazione brutta. Superata la tenerezza siamo passati all'analisi delle meccaniche e dobbiamo ammettere che le sinergie di specie di questa espansione sono davvero divertenti da giocare.

In modo molto simile a Ravnica, infatti, Bloomburrow è divisa in congreghe fatte, per la maggior parte, da animali appartenenti alla stessa specie, ciascuna con una sua identità di colore. Ci sono gli scoiattoli negromanti verde-nero, i procioni domatori di bestie rosso-verdi, i conigli che si moltiplicano con le pedine bianco-verdi e le lontre che amano gli istantanei e le stregonerie sono blu-rosso.

Per ogni coppia di colori di Magic c'è una specie in Bloomburrow e questo non solo è ottimo per il draft ma aggiunge tutta una serie di sinergie inaspettate. Ogni carta monocolore, infatti, è progettata per funzionare bene con i suoi colori affini ovvero quello immediatamente alla sua destra e immediatamente alla sua sinistra nel pentagono dietro ogni carta di questo gioco. Questo vuol dire che sia in fase di draft, sia costruendo mazzi tricolori, i mattoncini con cui divertirsi sono tanti e varii.

Alcune carte che, dalla nostra esperienza, meritano una menzione speciale sono:

La Città dei Tre Alberi che nei mazzi a singolo tipo di creatura, può trasformarsi in una fucina di mana incredibile.

che nei mazzi a singolo tipo di creatura, può trasformarsi in una fucina di mana incredibile. Le cinque stagioni con le zampe che, nonostante il loro costo elevato, sono chiusure ottime, versatili e quasi universali con un paio (la nera e la verde) che nei mazzi giusti diventano vere e proprie bombe atomiche.

con le zampe che, nonostante il loro costo elevato, sono chiusure ottime, versatili e quasi universali con un paio (la nera e la verde) che nei mazzi giusti diventano vere e proprie bombe atomiche. Corustation Mage : una lontra che, ad ogni incantesimo o stregoneria giocati infligge un danno all'avversario, temiamo cosa farà nei mazzi blu-rosso.

: una lontra che, ad ogni incantesimo o stregoneria giocati infligge un danno all'avversario, temiamo cosa farà nei mazzi blu-rosso. Lince Dorso Solare : una creatura 5-4 a costo 4 che impedisce agli avversari di guadagnare vita e di prevenire il danno e che quando entra infligge danni agli avversari pari al numero di terre che controllano è un affare che aspetta solo di essere rimbalzato in campo ancora e ancora, magari con Portale Acquatico al costo di un singolo mana blu.

: una creatura 5-4 a costo 4 che impedisce agli avversari di guadagnare vita e di prevenire il danno e che quando entra infligge danni agli avversari pari al numero di terre che controllano è un affare che aspetta solo di essere rimbalzato in campo ancora e ancora, magari con al costo di un singolo mana blu. I cinque talenti con Classe: ciascuno è un'incredibile risorsa, soprattutto in Commander, per avere assistenza a inizio, metà e fine partita, e in più hanno degli artwork veramente teneri.

Bloomburrow è un'espansione divertente da giocare e bella da collezionare e, soprattutto, sta rimanendo piuttosto calma in termini di prezzi. Noi non possiamo che raccomandarla sia a chi cerca un'esperienza più casual con un draft sia a chi è appassionato di Commander. I fanatici di Standard hanno già trovato le carte migliori per distruggersi a vicenda ma se volessero riposarsi un attimo con un po' di sealed, questa espansione farà al caso loro.

-di Riccardo Lichene