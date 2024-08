Ultimate Team non sarà più lo stesso su FC 25: ecco cosa cambia

Sono appena andate live le alle note di presentazione degli sviluppatori dedicate alla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 che, da quest'anno consentirà ai giocatori di fare squadra con gli amici in partite Rush 5v5 e di sbloccare nuovi livelli di strategia nella modalità 11v11 grazie ai Player Roles e a FC IQ . L'uscita del gioco è prevista per il 27 Settembre e aspettando di poterlo provare dobbiamo limitarci all'analisi di ciò che hanno detto gli sviluppatori.

Rush in Ultimate Team

La più grande novità di quest'anno è senza dubbio l'introduzione di Rush un nuovo modo di giocare e vincere con gli amici. In Rush potrete selezionare il vostro giocatore preferito da controllare e costruire la vostra squadra di calcetto da sogno con un massimo di altri tre amici. Una volta messa in piedi, potrete competere in partite 5 contro 5 con i portieri controllati dall'IA. Ci sarà anche un versione con matchmaking e ogni modalità sarà un modo per guadagnare i nuovi Punti Rush.

Eventi

Quando giocherete a Rush, dovrete prima selezionare un evento. Gli eventi Rush in Football Ultimate Team sono progettati per offrire ai giocatori un ulteriore livello di sfida nella creazione della squadra limitando i giocatori che potrete portare nell'evento. Ogni evento può avere requisiti di ingresso specifici e questi requisiti possono limitare il gruppo di giocatori idonei in base a rarità, attributi o paesi, regioni, leghe e club. Diversi eventi Rush possono fornire una progressione più rapida verso il completamento degli obiettivi Rush settimanali, ma tutti gli eventi contribuiranno allo stesso set di obiettivi Rush settimanali.

Creazione della squadra

Rush introduce la prima esperienza di creazione della squadra collaborativa in Ultimate Team. Dovrete collaborare con i vostri compagni per scegliere giocatori che si distinguono in campo e completare i requisiti minimi per massimizzare i punti Rush guadagnati. Dopo aver trovato i compagni di squadra giusti, entrerete nella fase di creazione della squadra. I giocatori del vostro club saranno pre-filtrati in base ai requisiti di ingresso all'evento, a quel punto potrete scegliere liberamente.

Voi e i tuoi compagni di squadra avrete 90 secondi per selezionare i giocatori che volete usare nella partita tenendo a mente che ciascuno potrà controllare solo il giocatore che seleziona. Non sono ammessi giocatori duplicati nella stessa squadra, comprese altre versioni di giocatori. Una volta che ogni giocatore ha bloccato la propria selezione, o il timer scade, la vostra squadra inizierà

il match con gli avversari.

Guadagnare Punti Rush in Ultimate Team

I Punti Rush sono il modo principale per completare gli Obiettivi settimanali e guadagnare ricompense in Rush. Possono essere guadagnati sia in campo sia nella creazione della squadra completando i requisiti di blocco con i vostri amici. Il modo più veloce per guadagnare Punti Rush è vincere partite con gli amici nel tuo gruppo, ma ci sono molti altri modi per progredire:

? Vincere una partita

? Giocare una partita

? Giocare con gli amici

? Completare blocchi

? Vincere più partite Rush di seguito

I blocchi sono sfide opzionali che il vostro team può completare collettivamente in ogni fase di costruzione della squadra Rush: potranno essere fino a 5 blocchi da completare e possono cambiare da un evento all'altro. I requisiti dei blocchi possono riguardare gli Attributi del giocatore, la composizione della squadra e altri parametri.

Completando con successo questi blocchi, l'intero team verrà ricompensato con Punti Rush bonus. Alcuni blocchi forniranno punti fissi, moltiplicatori o bonus condizionali. L'obiettivo, dicono gli sviluppatori è far collaborare i giocatori per elaborare strategie sulla composizione della squadra così da soddisfare i vari requisiti. I blocchi possono assegnare alla tua squadra:

? Punti Rush

? Moltiplicatori di Punti Rush

? Punti Rush bonus per vittoria

? Punti Rush bonus per obiettivo

Obiettivi Rush di Ultimate Team

Ogni settimana sarà disponibile un Gruppo Obiettivi Rush, che vi consentirà di guadagnare delle ricompense in base ai Punti Rush guadagnati quella settimana. Gli Obiettivi Rush saranno disponibili ogni settimana, ma potrebbero esserci anche Obiettivi aggiuntivi correlati a Rush che vi consentiranno di guadagnare più ricompense.

Ricordate, poi, che i pool di matchmaking saranno separati in base agli eventi per garantire che i giocatori giochino con gli stessi requisiti di ingresso e giocatori idonei. Se un giocatore abbandona una partita in corso, il giocatore scelto verrà controllato dall'IA. La partita terminerà se non saranno presenti tutti i giocatori di una squadra.

FC IQ cambierà Ultimate Team

FC IQ rivoluzionerà le tattiche di FC 25 per offrire un maggiore controllo sulla strategia della squadra, sia in possesso palla sia andandola a prendere nelle partite di Football Ultimate Team 11 contro 11. Un nuovo modello di IA, basato su dati del mondo reale, influenzerà le tattiche dei giocatori tramite nuovi ruoli. I manager, poi, sono ora dotati anche di preset tattici, che puoi utilizzare per emulare alcune delle configurazioni tattiche migliori nel mondo reale.

Preset manager

Gli oggetti manager presenteranno le loro preferenze tattiche del mondo reale e vi consentiranno di influenzare il modo in cui gioca la vostra squadra. Hanno anche preset tattici che sono un ottimo modo per provare configurazioni di squadra nuove e diverse per coloro che vogliono sperimentare nuovi approcci tattici senza costruirli da zero. I giocatori, infatti, potranno utilizzare il preset tattico del loro manager attualmente attivo e salvarlo in uno slot, potendo poi sceglierlo come tattica iniziale o a una a cui passare in modo reattivo durante una partita.

Ruoli dei giocatori

I ruoli dei giocatori sono una nuova parte di ogni giocatore di Ultimate Team e guideranno il modo in cui i player pensano e si comportano in campo, con conseguenti variazioni di intelligenza tattica e movimento.

Al lancio, saranno disponibili ruoli diversi per i Portieri, i terzini, i difensori, i centrocampisti, gli attaccanti, le ali, e altre posizioni da un minimo di due ciascuna fino a un massimo di quattro. Nel corso dell'anno, poi, verranno introdotti ruoli giocatore alternativi, che vi consentiranno di scegliere tra una varietà di giocatori man mano che le strategie continueranno a evolversi nel tempo.

Familiarità di ruolo

Ogni giocatore avrà una familiarità di ruolo che gli consentirà di svolgere i propri compiti a una capacità maggiore rispetto agli altri. Con tutte le combinazioni di Ruoli giocatore e la Familiarità di ruolo, il nostro obiettivo è di avere molta più varietà e specializzazione quando si tratta di scegliere gli Oggetti giocatore per il vostro Ultimate Team.

Base

Se a un giocatore viene assegnata una posizione che è una delle sue posizioni preferite, avrà accesso a tutti i Ruoli di quelle posizioni in almeno un livello Base.

Ruolo+

Ogni giocatore avrà almeno un Ruolo+, a indicare che è esperto in quel Ruolo.

Ruolo++

Riservato ai migliori tra i migliori, i pochi giocatori con Ruolo++ sono di livello mondiale in quel Ruolo.

Fuori posizione

Il punto esclamativo giallo indica una versione semplificata del Ruolo quando il giocatore è fuori posizione.

FC IQ introdurrà una serie di altri miglioramenti al modo in è possibile impostare e gestire le tattiche. Le tattiche saranno ora condivisibili tramite un codice breve che potrete inviare ai vostri amici o follower.

Nuovo stadio e atmosfera migliorata su Ultimate Team

Il nuovo stadio per le partite ddi Ultimate Team non è solo pensato per apparire spettacolare, ma anche per migliorare l'atmosfera di ogni partita. Con sezioni più grandi per gli ospiti, potrete portare una folla più numerosa di tifosi a sostenere la vostra squadra in trasferta.Ci saranno anche con nuovi spogliatoi, tunnel e sequenze esterne che precedono la partita. Queste aree rifletteranno anche le varie personalizzazioni, rendendo il viaggio su Ultimate Team più unico che mai.

Durante le partite, sono stati aggiunti nuovi elementi di trasmissione che riflettono la chimica della squadra, le scelte di costruzione e i debutti dei giocatori, mettondo in risalto chi è più in forma in campo e i loro gol o assist nelle ultime 3 partite di quella modalità. Le nuove sequenze con l'esterno dello stadio, lo spogliatoio e il tunnel, insieme ai nuovi elementi di trasmissione in campo, sono disponibili solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Evoluzioni cosmetiche

Un altro obiettivo fondamentale degli sviluppatori è stato dare ai giocatori più modi per personalizzare i loro calciatori e mettere in mostra i loro risultati. Per questo a partire da FC 25, le Evoluzioni verranno ampliate per consentire la modifica dell'aspetto dei giocatori in modi completamente nuovi grazie alle Evoluzioni cosmetiche.

Cosa è possibile personalizzare?

Potrete aggiungere nuovi elementi visivi, cambiare il colore di sfondo e aggiungere animazioni o persino effetti sonori. Ci saranno anche personalizzazioni con cui decorare i propri calciatori per riflettere i loro risultati nel gioco. Gli aggiornamenti cosmetici non possono essere cumulativi, quindi applicando un aggiornamento cosmetico si sostituirà quello precedente. Inoltre, le evoluzioni che aggiornano gli attributi possono anche includere aggiornamenti cosmetici.

Come si sbloccano gli aggiornamenti cosmetici di Ultimate Team?

Le evoluzioni cosmetiche saranno accessibili tramite la pagina principale delle evoluzioni, dove sono state introdotte delle schede per categorizzare meglio la selezione. Possono essere attivate nello stesso modo delle altre evoluzioni e possono essere ottenute con monete UT, punti FC, obiettivi o ricompense.

Le evoluzioni possono essere un ottimo modo per personalizzare e far salire di livello i propri giocatori preferiti, ma in FC 24 non era sempre possibile far evolvere i giocatori desiderati a causa dei requisiti di ingresso. In FC 25, ci sarà "una maggiore flessibilità nei giocatori che è possibile evolvere" dicono gli sviluppatori. Dovremo aspettare l'uscita definitiva per testare i limiti di questo nuovo sistema.

-di Riccardo Lichene