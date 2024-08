FIFA: continuano gli investimenti nell'esport, ecco il FIFAe Next Gen

Per chi non la conoscesse, la FIFAe è la divisione esportiva della FIFA che ora ha annunciato il suo primo grande evento ufficiale. Si terrà a Liverpool dal 28 agosto al primo settembre e sarà multitolo: ci saranno Football Manager di Sports Interactive e eFootball Mobile di Konami.

L'evento si chiamerà FIFAe Next Gen ed è stato reso possibile dalla partnership tra l'organizzazione che governa il calcio mondiale e l'ufficio per il turismo della città di Liverpool che ha messo a disposizione come sede dell'evento il suo Exibition Center.

L'evento principale in programma è la Coppa del Mondo di Football Manager che per la prima volta vede 20 giocatori competere per la parte del leone del montepremi da 100mila dollari. Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, all'evento non ci sarà la FIFAe World Cup di Rocket League. Tra l'organizzazione e i suoi investitori ci sono stati problemi ultimamente, non sappiamo se potrebbero aver avuto un impatto sulla presenza o meno del titolo Psyonix.

L'ospite d'onore sarà lo streamer Spencer ‘SpencerFC’ Owen che, negli ultimi due giorni di torneo, terrà una serie di dirette per parlare di tattica calcistica e analizzare le partite dell'evento.

Accompagnerà le competizioni di Football Manager un torneo di eFootball Mobile a qualificazione aperta chiamato Coppa Frame your Game. Questa competizione, che si terrà il 29 agosto, selezionerà alcuni giocatori che si scontreranno contro i migliori al mondo il giorno successivo.

Steve Rotheram, sindaco di Liverpool City, ha detto: "Come città che vive e respira il calcio, ama riunire le persone e si diverte a organizzare grandi eventi, siamo lieti di accogliere il primo evento FIFAe Next Gen a Liverpool. Abbiamo un settore digitale e del gaming dinamico e in crescita con solide credenziali negli esports. Questa sarà una fantastica opportunità per affermare la nostra città come ospite a lungo termine per questa industria, dando impulso all'economia locale attraverso il turismo, l'ospitalità e la vendita al dettaglio".