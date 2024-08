Pokémon GO: arrivano Galar e le lotte Dynamax con la nuova stagione

I seguenti Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Galar faranno il loro debutto in Pokémon GO.

Grookey

Thwackey

Rillaboom

Scorbunny

Raboot

Cinderace

Sobble

Drizzile

Inteleon

Dreepy

Drakloak

Dragapult

Inoltre, per la prima volta in Pokémon GO, gli Allenatori e le Allenatrici nel Regno Unito potrebbero incontrare Stonjourner. I seguenti Pokémon, poi, appariranno più spesso in natura, gli ultimi due persino cromatici.

Grookey

Scorbunny

Sobble

Dreepy

Skwovet

Wooloo

Per gli Allenatori e le Allenatrici sarà disponibile anche una nuova storia di ricerca speciale con tragitti ramificati. Durante Pokémon GO: Potenza Max, potrete raggiungere nuove vette insieme al compagno Pokémon che avete scelto.

In base a chi sarà insieme a voi, lo sfondo dell’Album delle cartoline cambierà per celebrare il vostro nuovo compagno. Potrete riscattare questa ricerca speciale gratuitamente a partire dalle 10:00 di martedì 3 settembre fino alle 09:59 di martedì 3 dicembre 2024. I Bonus dell’evento saranno PE raddoppiati catturando Pokémon e PE raddoppiati facendo evolvere Pokémon

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova.

Uova da 5 km

Grookey

Scorbunny

Sobble

Uova da 7 km

Meowth di Galar

Ponyta di Galar

Slowpoke di Galar

Farfetch’d di Galar

Zigzagoon di Galar

Darumaka di Galar

Yamask di Galar

Stunfisk di Galar

Uova da 10 km

Dreepy

Come funzionano le lotte Dynamax su Pokémon GO

I Pokémon catturati durante gli incontri della Lotta Dynamax, e le loro evoluzioni, possono essere trasformati in Dynamax solo nel corso di altre Lotte Dynamax: Niantic ha detto che i dettagli sulle meccaniche verranno presto resi disponibili. I seguenti Pokémon faranno il loro debutto Dynamax in Pokémon GO solo nelle Lotte Dynamax di livello uno.

Bulbasaur

Charmander

Squirtle

Skwovet

Wooloo

Un’altra parte della storia di ricerca speciale sarà disponibile per tutti gli Allenatori e le Allenatrici a partire dall’inizio dell’evento. Gli Allenatori e le Allenatrici potranno completare le attività incentrate sulle Lotte Dynamax per ricevere frammenti Dynamax, un nuovo oggetto avatar e tanto altro. Potrete riscattare questa ricerca speciale gratuitamente dalle 10:00 di martedì 3 settembre alle 09:59 di martedì 3 dicembre 2024.

- di Riccardo Lichene