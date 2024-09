Harry Potter Campioni di Quidditch: esce oggi il nuovo simulatore per aspiranti cercatori

Warner Bros Games ha svelato durante lo showcase Back to Hogwarts 2024 un nuovo trailer di Harry Potter: Campioni di Quidditch . Durante l’evento, ha inoltre annunciato che LEGO Harry Potter Collection è in arrivo a ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam). Sviluppato da Unbroken Studios e distribuito da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games, Harry Potter: Campioni di Quidditch si basa sul leggendario sport magico reso celebre dai libri e dai film della saga di Harry Potter .

Nell'ultimo filmato, i fan possono scoprire un assaggio dell'azione in volo e alcuni volti noti del mondo magico, tra cui Draco Malfoy, personaggio che sarà possibile scegliere come il proprio alter ego nel gioco. I giocatori possono entrare in azione oggi martedì 3 settembre, quando il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) in versione digitale Standard e Deluxe. L'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per console PlayStation e Xbox dall'8 novembre. L'edizione per Nintendo Switch sarà distribuita nelle festività natalizie.

Grazie a luoghi e personaggi celebri della saga e ai numerosi riferimenti all'universo di Harry Potter, che entusiasmeranno ogni fan, Harry Potter: Campioni di Quidditch permette di provare l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalità di gioco. Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando personaggi indimenticabili come Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Cho Chang e tanti altri. E, come regalo per i fan della saga, quanti possiedono Hogwarts Legacy potranno scaricare Harry Potter: Campioni di Quidditch e, dopo essersi collegati al proprio account WB Games, riceveranno in regalo il Bonus Legacy Pack.

Inoltre, Warner Bros. Games, TT Games e il Gruppo LEGO hanno annunciato che LEGO Harry Potter Collection sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam) l'8 ottobre. Questa edizione rimasterizzata della raccolta includerà LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, in aggiunta ai due pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) distribuiti precedentemente.

Sviluppato da TT Games e distribuito da Warner Bros. Games, LEGO Harry Potter Collection permette ai giocatori di vivere un viaggio magico e spensierato alla scoperta degli otto film di Harry Potter. I giocatori dovranno risolvere misteri, apprendere incantesimi e affrontare Lord Voldemort nella battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male. Sviluppata da Double Eleven, questa raccolta rimasterizzata migliora tanto il comparto grafico quanto l'esperienza di gioco offrendo 60 FPS, una risoluzione in 4K, feedback aptico e una mappatura delle ombre in alta risoluzione.

-di Riccardo Lichene