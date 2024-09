Konami porta eFootball al 2025 con l'aggiornamento 4.0: ecco le novità in arrivo

Konami ha appena annunciato tutti i dettagli sul nuovo major update per eFootball (che lo porta alla versione 4.0), il primo grande aggiornamento della stagione 2024/25. Tra le novità, numerose modifiche alle caratteristiche del gioco e una ricca selezione di campagne in-game.

Nuove caratteristiche del gameplay di eFootball 4.0

Il Major Update per la stagione 2024/25 di eFootball includerà una serie di migliorie per raffinare l'esperienza in-game. A seguito di una continua analisi dei feedback della community, Konami è intervenuta su diversi aspetti del gioco.

Sono stati eliminati i limiti di contratto, il che significa che gli utenti potranno utilizzare tutti i loro giocatori, indipendentemente da quando li hanno ingaggiati. I giocatori i cui contratti sono già scaduti, poi, si potranno utilizzare nuovamente.

Delle opzioni automatiche alla progressione dei giocatori sono state aggiunte a tutte le modalità di gioco. Gli utenti, quindi, potranno evitare di preoccuparsi costantemente della complessità di bilanciamenti e progressione, rendendo più semplice l'allenamento dei calciatori. A questo si aggiunge la libertà di azzerare la progressione dei giocatori senza dover spendere GP.

Il Finesse Dribble è ora presente anche in eFootball: grazie a una migliore fruibilità, gli utenti avranno a disposizione ancora più opzioni per godersi gli scontri tattici tra attacco e difesa.

Il nuovo Booster Slot, infine, permetterà di personalizzare gli attributi dei giocatori, fornendo ulteriori potenziamenti alle statistiche. Ottenendo e utilizzando Token Booster “Random” o “Select”, gli utenti potranno migliorare ulteriormente i propri giocatori grazie a 17 diversi tipi di Booster. Leggende del calcio come Ronaldinho Gaúcho, Ludovic Giuly e Deco saranno disponibili come carte Epic con “Slot Booster”.

Le campagne di lancio di eFootball 4.0

Il nuovo aggiornamento di eFootball dà il via a una serie di nuove campagne, offrendo bonus a tutti gli utenti, dai neofiti ai veterani. Questi bonus aiuteranno a rafforzare i Dream Team e a migliorare l’esperienza in-game, in singolo e in Co-op.

I giocatori potranno ricevere una carta Showtime Messi dopo aver completato il tutorial “Skill Up”, e potranno anche ottenere 7 gettoni booster casuali, 7 programmi skill training e 300 monete eFootball™ come bonus login gratuito durante il periodo della campagna.

La campagna Startup offrirà anche alcune ricompense speciali al login, tra cui Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, Highlight: FC Bayern Leroy Sané e 2 Highlight lottery per FC Barcelona e FC Bayern.

Grazie a questo e a una serie di obiettivi della campagna e dei Tour Event, i giocatori potranno ottenere numerosi oggetti in-game, tutti necessari per raggiungere la gloria all’interno del gioco di simulazione calcistica free-to-play più importante al mondo.

Messi e Neymar saranno disponibili nelle rispettive "Ambassador Edition" con booster e compagni di squadra. I pacchetti includeranno l'ambasciatore e 10 calciatori di livello mondiale che hanno giocato al suo fianco (su mobile e Steam il pacchetto si chiamerà Ambassador Pack).

Che cos'è eFootball

eFootball è il rebranding della popolare serie calcistica di Konami "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili e con all’attivo oltre 750 milioni di download in tutto il mondo.