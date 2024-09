Disney Lorcana: scopriamo gli starter deck di Cieli Scintillanti

Messo tra le mani di un giocatore novizio, il mazzo di Kronk e Scar sembra in netto svantaggio anche solo nei confronti dell'altro deck introduttivo di questa espansione con protagonisti Ralph Spaccatutto ed Elsa. Quest'ultimo mazzo, infatti, vuole fare danni ed impedire all'avversario di erodere i punti raccolti ed è estremamente semplice nelle sue meccaniche.

Kronk e Scar, invece, fanno affidamento sui danni subiti dai personaggi nemici. Le carte verdi di questo mazzo permettono di pescare, attivare effetti e dare fastidio all'avversario se quest'ultimo ha delle creature danneggiate in campo. Robin Hood sarà una vera spina nel fianco per chi è dall'altra parte del tavolo e c'è persino un luogo che nega in toto una condizione di vittoria, un approccio completamente nuovo per uno starter deck di Lorcana e pieno di possibilità per il competitivo.

La possibilità che le carte giuste arrivino in mano nell'ordine sbagliato c'è ma tutti coloro che utilizzano le combo in qualunque gioco di carte sanno che il gioco vale quasi sempre la candela. Questo è il merito principale di questo starter deck: non è pensato per i novizi assoluti, che con l'altro mazzo rosso-viola possono divertirsi fin da subito, ma per coloro che conoscono bene il mondo dei giochi di carte o conoscono bene Lorcana e sono alla ricerca di un punto di partenza per un mazzo competitivo. Non a caso l'accoppiata Acciaio Smeraldo ha dominato molti eventi dell'anno prima di essere surclassata da quella Acciao-Ambra anche grazie all'arrivo delle carte proprio di Cieli Scintillanti.

Se i prossimi set, come l'appena annunciato Mare di Azzurrite, continueranno ad avere questo approccio ai loro mazzi di partenza, allora Lorcana sarà un passo più vicina al mantenere la sua promessa originale di essere un gioco tanto per i più piccoli alle prime armi, quanto per i veterani alla ricerca di un campo di battaglia competitivo.

