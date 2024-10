Assetto Corsa Evo: ecco la data di early access del simulatore fatto in Italia

505 Games e Kunos Simulazioni hanno appena annuciato che Assetto Corsa EVO , il nuovo capitolo dell'acclamata serie di simulatori di guida, uscirà per PC, in Accesso Anticipato su Steam, il 16 gennaio 2025 .

Come il suo predecessore, Assetto Corsa EVO includerà vetture di diverse classi che abbracciano anni di storia automobilistica. Dalle auto stradali alle classiche, dalle hypercar alle auto da corsa, ogni veicolo sarà meticolosamente riprodotto attraverso l'avanzato sistema di Kunos che ne simula le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche, alzando ulteriormente l'asticella del realismo rispetto ad Assetto Corsa, una delle simulazioni di guida più popolari dell'ultimo decennio.

Assetto Corsa EVO vuole essere un significativo balzo in avanti per l'universo della simulazione, offrendo un'esperienza di sim-racing notevolmente arricchita. Quest’ultima iterazione introduce una serie di funzionalità e modalità di gioco rese possibili solo grazie al nuovo motore proprietario di Kunos, progettato specificamente per il genere racing e automobilistico.

Con supporto del ciclo giorno/notte di gara sulle 24 ore, sistema d’illuminazione all'avanguardia, condizioni meteo e della pista dinamiche e grafica fotorealistica, Assetto Corsa EVO punta ad essere diverso da qualsiasi simulatore di corse visto finora.

"Assetto Corsa EVO è il risultato di un lavoro di ricerca e sviluppo che dura da oltre 4 anni, ideato per garantire al nostro pubblico una simulazione di guida e un gameplay innovativo. La mole di novità che EVO porta con sé ci ha spinto a prenderci il tempo necessario per fare le cose al meglio delle nostre capacità ed è per questo che il programma Early Access di Assetto Corsa EVO inizierà ufficialmente il 16 Gennaio 2025" ha commentato Marco Massarutto, co-fondatore e Executive Manager di Kunos Simulazioni. "In Kunos Simulazioni siamo certi che il programma early access ci consentirà di migliorare e raffinare ulteriormente l'esperienza di guida grazie all'impagabile supporto della community che in questi anni ha rappresentato e continua a rappresentare per il brand di Assetto Corsa un valore aggiunto inestimabile"

Per celebrare questo annuncio, il nuovo trailer, che mostra per la prima volta footage in-game, offre un'anteprima di ciò che i fan potranno aspettarsi da Assetto Corsa EVO al suo debutto in Accesso Anticipato su Steam, previsto per il 16 gennaio 2025.

-di Riccardo Lichene