Red Bull si espande e organizza un nuovo torneo di Apex Legends: ecco il Legends Inn

L'8 novembre, l'iconico Godfrey Hotel di Chicago, Illinois, si trasformerà in un paradiso dei battle royale per il Red Bull Legends Inn , un torneo di Apex Legends per squadre da due ospitato dai player Red Bull iiTzTimmy e ImperialHal . Queste star globali di Apex Legends riuniranno 38 giocatori d'élite per competere in un evento ad alto rischio e ricco di azione di fronte a un pubblico in studio.

Panoramica del Red Bull Legends Inn

Due dei professionisti più amati dai fan dai fan dell'Apex Legends Global Series, iiTzTimmy e ImperialHal, uniranno le forze per un fine settimana di connessione e competizione. Inviteranno i migliori professionisti di Apex Legends negli Stati Uniti a registrarsi al Red Bull Legends Inn, che sarà dotato di telecamere personalizzate, merchandising esclusivo, configurazioni di gioco d'élite e monitor da gioco di prima qualità forniti dal partner ufficiale di Red Bull Legends Inn Agon by AOC, per un'epica resa dei conti a coppie di Apex Legends.

Ogni coppia dovrà sopravvivere a otto round di sfide di gioco uniche. Man mano che le squadre vengono eliminate, le luci delle loro stanze si spegneranno, trasformando l'esterno del Godfrey Hotel in un tabellone segnapunti di 19 piani. Alle squadre verranno assegnati punti in base a quanto tempo sopravvivono e al numero di eliminazioni che ottengono in ogni round, con la squadra che guadagna più punti e vince l'evento.

Ma c'è un colpo di scena. I fan sintonizzati sul live streaming avranno il potere di votare su come ogni coppia combatterà nel gioco. Dai round solo di lotta libera alle Leggende con restrizioni, il gameplay sarà influenzato dalla community. È un'opportunità per i fan di mettere alla prova i loro professionisti preferiti in un modo nuovo con rivali dell'ALGS che si uniscono e i compagni di squadra che si sfidano.

Inviti di squadra e qualificazioni online

iiTzTimmy e ImperialHal inviteranno i professionisti di Apex Legends come capitani di squadra, che poi riuniranno il loro duo, ad eccezione di due squadre che saranno selezionate da una qualificazione online il 19-20 ottobre. Gli aspiranti ospiti del Legends Inn di Apex Legends possono registrarsi ora a questo link per avere la possibilità di assicurarsi una stanza al Red Bull Legends Inn.

Il Red Bull Legends Inn offrirà un montepremi totale di 25mila dollari. I primi 10 team del Red Bull Legends Inn se ne andranno con una fetta del montepremi e un cimelio unico nel suo genere per commemorare la loro vittoria.

I fan possono acquistare i biglietti qui per partecipare all'evento dal vivo al Godfrey Hotel o per vivere tutta l'emozione da casa sui canali Red Bull di Twitch e YouTube. I famosi caster di Apex Legends Nicewigg, Greek e GlitterXplosion saranno il commento tecnico che accompagnerà l'evento.

-di Riccardo Lichene