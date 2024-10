Team Vitality e G2 ci spiegano come gestire l'ansia da prestazione - intervista

La salute mentale dei giocatori professionisti è tanto importante quanto la loro mira o il loro genio strategico. Questo perché senza un'ottimale gestione dell'ansia, della rabbia e della frustrazione, un leggero svantaggio può rapidamente trasformarsi in una colossale sconfitta. In occasione della giornata mondiale per la salute mentale, abbiamo realizzato un'intervista doppia con Ismael Pedraza e John ‘JACK’ Birtwhistle , rispettivamente i performance coach dei G2 e del Team Vitality. A entrambi abbiamo posto le stesse domande per darvi una visione il più completa possibile di come i professionisti gestiscono lo stress e l'ansia e di come, anche voi, potete usare le loro strategie quando state cercando di scalare le classifiche.

1) Qual è il modo migliore per affrontare l'ansia competitiva? Sia sui grandi palcoscenici sia il venerdì sera, quando la divisione successiva è a una partita di distanza.

Birtwhistle: "La prima cosa da tenere a mente è che l'ansia competitiva (o ansia da prestazione) è una cosa del tutto normale. Il vostro livello di prestazione è importante per voi. L'esito della vostra partita è importante per voi. E naturalmente, possiamo controllare l'esito di una prestazione solo fino a un certo punto. Quindi, indipendentemente dal livello a cui si compete, ci saranno momenti in cui proverete dubbi e preoccupazioni sul vostro gioco e sul risultato.

Una volta accettato che tutto questo fa parte dell'esperienza prestazionale, allora possiamo esaminare alcune strategie per gestirlo quando si presenterà. Preparazione e mentalità sono le chiavi per gestire l'ansia competitiva, che si tratti di una finale importante o di una partita di alto livello. Più siamo preparati, più ci sentiremo sicuri. Spesso, se ci ritroviamo sopraffatti dall'ansia da prestazione, potremmo evitare di prepararci completamente.

L'ansia sorge quando la nostra attenzione si sposta da ciò che possiamo controllare ai fattori esterni. Quasi sempre l'ansia da prestazione si verifica quando ci concentriamo troppo sul passato o sul futuro. Questo può vuole dire fissarsi su un round passato che abbiamo perso o in cui abbiamo commesso un errore, o preoccuparsi di cosa succederà se non vinciamo questa partita. Ci allontana sempre dal momento presente e dal round che stiamo giocando in questo momento.

Tecniche come la mindfulness, la visualizzazione e la respirazione profonda aiutano ad ancorare i giocatori al momento presente. Il dialogo interiore, un piano di mentalità e uno script di gioco aiutano a riconcentrarsi sulle cose che contano di più in ogni momento e a dirigere i nostri sforzi verso il successo. Sul grande palcoscenico, si tratta di scomporre il gioco in schemi e routine familiari, ricordando a sé stessi di tutta la preparazione che ha preceduto quel momento. Per quelle partite del venerdì sera, si tratta di spostare l'attenzione dal risultato al processo: ogni partita è un passo verso il miglioramento, indipendentemente dall'esito.

Pedraza: "Ci sono molti modi diversi per affrontare una competizione di alto livello. Ad esempio, potrebbe essere importante creare un piano mentale, o un "processo di riconoscimento" su cosa potrebbe accadere prima, durante e persino dopo la partita. Potreste pensare a tutti quei "cosa succederebbe se" o a quelle sfide che potrebbero verificarsi.

Questo processo di riconoscimento è importante per accettare che le sfide fanno parte della competizione, che ci saranno errori e che il giocatore proverà emozioni positive e negative. Quindi, il giocatore potrebbe escogitare modi per affrontare quelle sfide che potrebbero presentarsi. Ecco dove possono essere messe in atto strategie come routine pre-prestazione, riflessione sullo scopo o l'intento per la giornata/partita, esercizi di respirazione, visualizzazione e dialogo interiore, ecc.

In sintesi, riconoscere potenziali barriere, distrazioni o sfide prima della competizione mentre si riflette sul proprio comportamento durante quei momenti di forte pressione, e implementare strategie pratiche su come affrontarle quando si verificano, può ridurre l'incertezza e porterà una certa familiarità alla complessità della prestazione".

2) Ci infuriamo tutti per la sconfitta, cosa dovrebbero fare i giocatori con questa sensazione e come possono usarla per migliorare?

Birtwhistle: "La rabbia o la frustrazione dopo una sconfitta sono naturali: sono una risposta emotiva a qualcosa a cui teniamo molto. Ma la chiave è trasformare quell'energia in qualcosa di produttivo. Per prima cosa, chiedetevi se la vostra rabbia è utile per raggiungere i vostri obiettivi.

Di solito ci infuriamo quando il nostro livello di prestazione non è quello che ci aspettiamo. Una volta che siamo infuriati, però, quanto bene si gioca di solito? La rabbia aumenta la vostra prestazione? Come si confrontano il livello e lo stile di gioco quando siete al meglio con il vostro gioco quando siete infuriati?

Alcuni giocatori, in realtà, danno il meglio di sé quando sono infuriati. Se siete giocatori che traggono beneficio da un po' di fuoco nella pancia, la cosa migliore da fare è non giudicarsi. Potreste pensare di non dover andare in tilt, ma se vi aiuta a performare, perché lo state mettendo in dubbio?

La maggior parte delle persone, però, con quella rabbia mettono in campo un gioco più spericolato ed egoistico, non vedendo più il quadro generale e perdendo le opportunità di giocare al meglio. Quindi, se la rabbia in genere danneggia il vostro livello di prestazione, ecco alcune strategie per aiutarvi a gestire il tilt.

Se sei nel bel mezzo di una partita e non potete prenderti una pausa, vi servono delle opzioni per aiutarvi a calmarvi e velocemente. Brevi esercizi di respirazione come il sospiro fisiologico sono uno strumento davvero facile ed efficace che potete usare in poco tempo per ridurre la rabbia tra un round e l'altro. Se potete avere dei fogli vicino al vostro PC, una dichiarazione di prestazione, qualcosa come, 'la tua rabbia non ti aiuterà', può essere un ottimo strumento per rompere il ciclo negativo in cui tutti cadiamo a volte.

Se avete la possibilità di smettere di giocare per un breve periodo, anche questa è una buona idea. Fate una pausa e riflettete sulla sconfitta quando le emozioni non sono così forti. Chiedetevi cosa ha causato la sconfitta: è stata la comunicazione, la preparazione o la prestazione individuale? Usate quella frustrazione come motivazione per migliorare in aree specifiche. Incanalate l'energia nel perfezionare le vostre abilità, studiate gli errori e tornerete più forti. Si tratta di cambiare la mentalità da "Ho perso" a "Cosa posso imparare?, "Come posso migliorare"?"

Pedraza: "Esistono diversi modi per migliorare il controllo emotivo. Uno di questi è stabilire principi guida o valori che potrebbero guidarvi verso ciò che vorreste ottenere dalle sessioni di gioco. I principi guida che hanno anche i giocatori di G2 Esports sono correlati all'avere un approccio orientato allo sviluppo, al divertimento e all'essere disciplinati. Dopo questo, i giocatori devono definire cosa significano per loro questi principi, come appaiono in azione e come agiscono quando affrontano le sfide.

Riconoscere le sfide e creare strategie allineate con i loro principi guida è un primo passo nella giusta direzione. Durante il gioco, i giocatori dovrebbero imparare a diventare consapevoli del loro discorso interiore o delle parole/frasi ad alta voce che potrebbero dare informazioni su dove si trovano i loro pensieri o le loro emozioni. A volte queste parole potrebbero dirvi se state pensando agli errori o a situazioni passate o future che potrebbero quindi innescare emozioni improduttive.

Pertanto, avere uno scopo forte prima della partita e riflettere dopo la partita se le proprie azioni sono allineate con quello scopo e i propri principi, potrebbe aiutare a gestire la rabbia post-partita e migliorare l'esperienza di gioco".

3) Quando ci si trova in una situazione stressante (per lavoro o vita familiare), il gioco competitivo è un buon modo per farvi fronte o è meglio giocare a giochi un po' più rilassanti?

Birtwhistle: "Il gioco competitivo può essere sia un antistress che un fattore di stress, a seconda del contesto. Proprio come entrare a far parte di una squadra sportiva, il gioco competitivo può essere una parte della settimana davvero divertente e gratificante. Solo perché è competitivo non significa che debba essere stressante. Tuttavia, se siete giocatori ambiziosi che vogliono diventare professionisti o che giocano già ad alto livello quando la posta in gioco è alta, può essere incredibilmente stressante.

Il vero problema qui è che come esseri umani abbiamo solo un certo livello di stress e carico mentale che possiamo gestire. Se siete già sotto pressione nella vostra vita personale, i giochi competitivi potrebbero aumentare quel carico mentale. In queste situazioni, in cui siete al limite, ridurre lo stress non necessario è la massima priorità e giocare a giochi più rilassati può essere uno sfogo migliore: offrono la possibilità di rilassarsi senza la pressione di performare.

Ancora meglio di giocare a un gioco più tranquillo potrebbe essere fare una passeggiata, allenarsi o socializzare con gli amici. Tuttavia, se scoprite che il gioco competitivo vi aiuta a canalizzare la vostra attenzione lontano dagli stressori esterni (senza evitare di affrontare lo stressore in toto) e a immergervi in qualcosa di impegnativo, può essere una grande via di fuga. La chiave è comprendere il vostro stato emotivo e scegliere ciò che vi sembra più utile al momento".

Pedraza: "Quando si vivono situazioni stressanti nella vita, è importante che le persone si rivolgano prima alla propria rete di supporto e si impegnino in attività sane che potrebbero aiutarle a confortarsi e a farle sentire che non sono sole. A volte, questo potrebbe essere giocare a giochi divertenti con gli amici e, a volte, potrebbero essere giochi più competitivi, ma solo se la persona non è influenzata mentalmente dai risultati dei giochi. Pertanto, è importante una forte consapevolezza sé e del proprio tipo di controllo emotivo".

-di Riccardo Lichene