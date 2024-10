Pokémon GO celebra halloween con Morpeko e tante personalizzazioni: la guida

Dalle 10:00 di martedì 22 ottobre alle 10:00 di lunedì 28 ottobre 2024 (ora locale), la prima parte dell'evento di Halloween 2024 di PokPmon GO sarà live con Morpeko che farà il suo debutto in Pokémon GO .

Morpeko irromperà in Pokémon GO, cambiando il vostro modo di lottare. Alcuni Pokémon, come Morpeko, possono cambiare forma durante la lotta ogni volta che usano un attacco caricato, il che apre nuove possibilità per voi e per la vostra squadra. All’inizio, però, Morpeko sarà in grado di cambiare forma solo durante le lotte contro il Team GO Rocket o nella Lega Lotte GO.