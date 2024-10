Cosa cambia in Farming Simulator 25? Ecco le novità

Gli agricoltori digitali novizi e veterani potranno presto provare il nuovo Farming Simulator 25 . Nei campi, nei fienili e nei garage, i giocatori potranno usufruire di una maggiore varietà coltivando 25 colture da campo (a cui si aggiungono quelle in serra e arboricole), tra cui due tipi di riso, spinaci, piselli e fagioli. A loro disposizione ci saranno oltre 400 macchine agricole autentiche di 150 rinomati marchi internazionali. Le mappe, poi, saranno tre: una in Nord America, una in Europa e una in Asia orientale.

Nuove costruzioni tra case agricole e monumenti

Le nuove filiere produttive consentiranno di produrre diversi prodotti redditizi come la mozzarella o il formaggio di capra. Gli agricoltori che sono particolarmente coinvolti nella comunità della loro città, poi, troveranno molte nuove opportunità di costruzione. Le case agricole e i fienili sono solo l'inizio. Un costruttore locale di carrozze storiche a cavalli e un costruttore di campi da gioco, per esempio, hanno bisogno di aiuto per i loro lavori sotto forma di forniture di legno. Su scala più ampia, i giocatori possono aiutare la comunità locale a costruire monumenti: i terreni di un tempio asiatico, uno storico mulino per cereali da ristrutturare o un parco giochi colossale daranno forma a un vero e proprio paesaggio, se completati con un impegno a lungo termine.

Gli eventi meteorologici e i PNG aggiungono sfide e assistenza

Mentre ci sono molte nuove attività e sfide sui terreni (ora deformabili), altre sfide vengono dal cielo: le trombe d'aria e la grandine spingeranno gli agricoltori a prepararsi perché colpiscono le balle che non sono state messe al sicuro nei magazzini e le colture che si trovano sul percorso della natura quando questa scatena la sua furia sui terreni agricoli.

Un piccolo gruppo di PNG doppiati offrirà assistenza nei rispettivi campi di competenza. Nonno Walter e il suo fidato aiutante fungono da mentori, mentre il vicino David è un novellino come tanti altri giocatori e offre una prospettiva sulla vita in città rispetto a quella in campagna. La contadina racconta le sue esperienze con gli animali e il boscaiolo i suoi progetti di intaglio del legno di oggetti non proprio pratici. Aggiungendo un po' di fascino e personalità, i personaggi forniscono un aiuto in fase di tutorial, oltre a conversazioni semplici e missioni in forma di contratti.

Farming Simulator 25 sarà disponibile il 12 novembre su Pc, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e i pre-order sono già disponibili.

-di Riccardo Lichene