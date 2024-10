Riot Stadium: ecco il programma e gli eventi di LoL e Valorant a Lucca

Manca sempre meno alla 58esima edizione di Lucca Comics & Games , che dal 31 ottobre aprirà le porte della città a orde di appassionati in arrivo da tutto il mondo. Come ogni anno, Riot Games sarà grande protagonista del festival, in quella che ormai è diventata la nuova sede centrale della compagnia. Il Pala Tagliate, infatti, anche per l’edizione 2024 diventa Riot Stadium in collaborazione con PG Esports , vero e proprio fulcro di tutte le attività dedicate ai fan della landa.

Anche quest’anno Riot Games porterà un grande ospite tra le mura della città: Martial Andre, Animation Supervisor di Fortiche Productions, sarà a Lucca per parlare dell’attesissima Stagione 2 di Arcane, in arrivo su Netflix a partire dal 9 novembre. In un panel dedicato aperto anche al pubblico, Martial racconterà aneddoti, curiosità e sfide del lavorare ad uno dei prodotti di intrattenimento più di successo degli ultimi anni. Il 31 ottobre, a partire dalle ore 16:00, la Cappella Guinigi diventerà un vero e proprio distaccamento di Piltover, appuntamento imperdibile per tutti i fan di League of Legends e di Arcane.

Riot Games a Lucca vuol dire come sempre tanta competizione: come ormai d’abitudine torna l’appuntamento con le Finals del Circuito Tormenta, con le semifinali e finali di League of Legends e Valorant che metteranno in palio la possibilità di partecipare alla Blooming Talents League. Appuntamento allo Stand Euronics, presso il Baluardo Santa Croce, per 4 giorni di match all’ultimo respiro, due dedicati a LoL e due dedicati a VALORANT.

E quale competizione è più importante dei Worlds? In diretta dalla O2 Arena di Londra, i migliori team del pianeta si sfideranno per la corona di Campione Mondiale di League of Legends. Non poteva quindi mancare il Watch Party più grande d’Italia organizzato proprio a Lucca Comics & Games. Appuntamento dal Palco Centrale del Riot Stadium a partire dalle 15:00 di sabato 2 novembre!

Nel pomeriggio finale della manifestazione, ecco uno degli appuntamenti più attesi di ogni edizione: la Baolo Championship Series (BCS) che andrà in scena sul palco centrale per eleggere il team vincitore di questa edizione. Spettacolo, azione adrenalinica, interazione con il pubblico e una community senza pari: il Palco Centrale dello Stadium è pronto, Paolo Cannone e Fragola, i due eccezionali caster, anche.

Valorant, poi, da pochi mesi è sbarcato anche su Console ed ecco, quindi, il VALORANT Console Amateur Cup Finals Italy vs Spain, che dopo mesi di sfide online andrà in scena sul palco centrale del Riot Stadium con lo scontro finale tra i migliori team di Italia e Spagna. Appuntamento il 1° novembre, dalle ore 11:00, con la partecipazione di due caster d’eccezione come Jjack e Pablo.

Cosa sarebbe Lucca C&G senza i Cosplayer? Quest’anno Riot Games raddoppia, aggiungendo alla tradizionale parata di Cosplayer, che partirà da Piazza Anfiteatro direzione Riot Stadium, anche la finale della prima edizione del Cosplay Grand Tour by Riot Games. Dopo quattro tappe che hanno attraversato l’Italia nel corso dell’anno, il 3 novembre dalle 15:00 si svolgerà a Lucca l’ultimo atto che eleggerà il miglior cosplayer Riot Games d’Italia. La finale del Tour, presentata da Icon Stitch e Taryn, vedrà in giuria professioniste del calibro di MakiEraclea, MissKuruta e Ellie Amber, e metterà in competizione i quattro vincitori delle tappe passate con Cosplay a tema Arcane. La finale sarà inoltre preceduta dall’immancabile Cosplay Contest di Riot Games.

“Nell’abbracciare Lucca come l’apice del Cosplay italiano, quest’anno abbiamo deciso di puntare su questa piazza anche come un punto d’arrivo di un’attività sperimentale che ci ha accompagnato per buona parte del 2024. Non vediamo davvero l’ora di vedere la qualità delle opere finaliste, ancora una volta per celebrare la passione dei nostri giocatori per l’universo Riot Games” ha dichiarato in merito al Cosplay Grand Tour Carlo Barone, Supervisor e Brand Management Italia di Riot Games.

Per chi non vede l’ora di provare tutte le ultime novità di LoL, ecco l’area Free to Play, sempre all’interno del Riot Stadium, che metterà a disposizione dei fan postazioni PC 5v5 in cui sarà disponibile la rinnovata modalità ARAM ispirata ad Arcane, giocabile prima dell’uscita ufficiale. Sarà anche disponibile un'area 5v5 per giocare alla versione Console di Valorant su Playstation 5.

Inoltre, per la prima volta assoluta, apre i battenti il Dolly Noire X League of Legends Official Store. All'interno dello stadio sarà infatti disponibile un temporary store Dolly Noire con tutti gli articoli della Capsule Collection a disposizione di tutti i visitatori.