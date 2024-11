Apex Legends: ecco le squadre qualificate per i mondiali in Giappone

I biglietti sono ora in vendita per l'attesissimo Apex Legends Global Series (ALGS) Year 4 Championship che si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio a Sapporo, in Giappone. I fan possono acquistare i biglietti oggi su ALGSChamps.zaiko.io per avere l'opportunità di vivere il momento più importante del programma di esports di Apex Legends in diretta dal Daiwa House Premist Dome. Oltre alla competizione tra i migliori team di Apex Legends del mondo, l'ALGS Year 4 Championship offrirà un gameplay su una nuova mappa, gadget esclusivi e molto altro.

E-District fa il suo debutto nell'ALGS

E-District entrerà nella rotazione delle mappe competitive per l'ALGS Year 4 Championship, offrendo numerosi tetti e strutture per il posizionamento strategico e incorporando anche alcuni cortili aperti per il combattimento ravvicinato. Con nuovi punti di drop e angoli appartati in cui nascondersi, E-District introdurrà giocatori e fan a diversi stili di gioco e a una nuova esperienza competitiva, dai primi POI ai cerchi finali.

Merchandising esclusivo disponibile per i fan in loco

I fan potranno mostrare il loro amore per Apex Legends con la collezione di merchandising esclusiva dell'ALGS Championship. La formazione di quest'anno includerà il ritorno della felpa con cappuccio preferita dai fan, che raffigura Nessie che scende sulle piste in un omaggio allo Snow Festival di Sapporo, oltre ad articoli da collezione del gioco, tra cui una spilla esclusiva raffigurante Valkyrie. Un cappello da pescatore di Nessie e una maglietta Year 4 Championship che mette in risalto Pathfinder commemoreranno anche il primo viaggio dell'ALGS in Asia. Tutto questo merchandising in edizione limitata sarà disponibile per l'acquisto solo in loco a Sapporo.

Annunciati i team partecipanti e il programma della fase a gironi

Con le qualificazioni Last Chance completate, è stato rivelato l'elenco finale dei team che gareggeranno per l'ambito titolo del campionato. La competizione di quest'anno vedrà la partecipazione degli eroi locali Crazy Racoon ed E36, insieme ai team di Malesia e Singapore per la prima volta su un palcoscenico globale negli esports di Apex Legends. Il programma della competizione ALGS Championship è disponibile qui.

Apex Legends e la BLGS dei record

Mentre l'attesa per l'ALGS Championship aumenta, il BLGS, un torneo aperto di Apex Legends con 400mila dollari in palio e streaming ospitati dai famosi caster Jack "Nicewigg" Martin e Athanasios "Greek" Alestas, sta arrivando alle sue fasi finali. ImperialHal e iiTzTimmy si sono presentati, ed ex professionisti sono usciti dal ritiro per mettere alla prova le loro abilità contro vecchi rivali. Il primo weekend di competizione ha battuto i record come il più grande torneo pro-am di esports di Apex Legends, a cui hanno partecipato 1.506 team in tutto il mondo, 672 dei quali provenienti dalla regione NA. Le finali regionali BLGS si avvicinano rapidamente: le gare si svolgeranno il 14 e 15 dicembre sui canali YouTube e Twitch di Apex Legends.

-di Riccardo Lichene