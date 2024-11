Mgw, annunciata una nuova piattaforma per tornei esports

A partire dal 22 novembre gli appassionati di gaming (in Italia in crescita secondo l’ultimo rapporto Iidea) avranno una nuova piattaforma dove creare tornei e partecipare alle competizioni esports sui titoli più popolari del settore: Valorant, League of Legends, Call of Duty, Ea Sports Fc, Fortnite e molti altri. Lanciata da King Esport, la piattaforma inizierà una prima fase di Closed Beta a cui potranno accedere solo alcuni utenti selezionati.

La roadmap della piattaforma

La piattaforma, come hanno spiegato da King Esport, si evolverà attraverso una serie di integrazioni pianificate, che verranno implementate in ordine progressivo nel corso dei successivi mesi dal lancio già a partire dalla Closed Beta. Queste includono: tutte le modalità possibili per organizzare un torneo, una chat interna per facilitare la comunicazione tra i partecipanti, l’integrazione delle API dei giochi più popolari e, infine, un sistema innovativo che permetta agli utenti di trovare compagni di squadra in base alle loro preferenze di gioco.

Un progetto interno

“Il progetto è stato sviluppato internamente e vogliamo creare una piattaforma che offra alla community un luogo dove mettersi in gioco, divertirsi e collezionare traguardi e risultati”, ha spiegato Lorenzo Mercurio, PM di King Esport, “continueremo a sviluppare il prodotto e cercheremo di rispondere a tutte le esigenze dei players per migliorare l’esperienza di gioco”. Vittorio Cicatiello, CEO di King Esport, ha aggiunto: “Siamo fiduciosi che il nostro prodotto possa portare alla creazione di nuove sinergie, coinvolgeremo tutti gli stakeholders e lavoreremo alla chiusura di nuove partnership, sarà l’inizio di una nuova era per il nostro settore”.

Come funzionerà la piattaforma

All’interno della piattaforma, come rivelato, sarà possibile creare il proprio team ed aggiungere nuovi amici; partecipare agli eventi dal vivo e digitali collegando i gamer agli appuntamenti più importanti del settore. Sarà inoltre possibile guadagnare monete e acquistare prodotti attraverso uno shop dedicato. Per King, attraverso un sistema di ranking dinamico interno, la piattaforma “permetterà agli utenti di scalare le posizioni in classifica del ranking ufficiale, migliorando così l’esperienza basata sui vari livelli di abilità”.