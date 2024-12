Indie Forge 2025: ecco i vincitori dell'evento Red Bull a supporto dello sviluppo indipendente italiano

Anche per questa edizione di Red Bull Indie Forge è giunto il momento decisivo: l’iniziativa che mira a supportare gli studi di sviluppo indipendenti italiani, ha infatti selezionato il suo vincitore. A convincere la giuria convocata per questa edizione del progetto è stato The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug, il videogioco dungeon-crawler in 2D con elementi roguelite in pixel art. La simpatia del pubblico, invece, ha scelto di premiare Dino Path Trail di Void Pointer, un roguelite survival 3D con visuale isometrica ambientato in un Wild West abitato da dinosauri.



Sviluppato da Fix-A-Bug, giovane studio alle prese con la sua prima opera, formato sia da veterani sia da nuove leve, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è un videogioco che accompagna i giocatori nell’esplorazione di dungeon labirintici, dove sarà necessario combattere nemici e risolvere enigmi per proseguire ai livelli successivi, tutti generati in modo casuale. Con un combat system che offre un mix di combattimento a turni e dinamiche arcade, il progetto è un tributo ai classici del genere e ogni partita presenta sfide uniche ed elementi strategici, che hanno conquistato il favore della giuria di Red Bull Indie Forge.



A catturare la simpatia del pubblico, al fianco di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, è stato Dino Path Trail di Void Pointer, l’apprezzatissimo survival 3D di genere roguelite ambientato in un selvaggio west in cui i dinosauri non si sono mai estinti. Con la sua visuale isometrica e uno stile grafico accattivante, il gioco propone un combat system basato sul tempismo e sulla maestria e offre un mix di esplorazione, raccolta delle risorse, crafting e gestione della fame e della sete. I giocatori dovranno infatti esplorare una serie di mappe generate proceduralmente, in cui la difficoltà aumenterà con il passare delle giornate in-game, e sopravvivere adattando le loro scelte ai vari biomi incontrati.



Questa edizione di Red Bull Indie Forge ha superato i traguardi ottenuti da quella precedente, superando del 20% il numero di adesioni e confermando ulteriormente la crescita e l’impegno creativo degli sviluppatori italiani nel settore della produzione di videogiochi. Il compito di selezionare i finalisti e il vincitore dell’iniziativa è stato affidato a una giuria convocata per offrire un parere esperto su tutti gli aspetti fondamentali di un videogioco e formata da: Glenda Galliano, Game Producer in The LEGO Group; Michele Di Nardo, Publishing Producer in Raw Fury; Cristina Nava, Executive Producer in Day 4 Night; Gabriele Farina, Advisor, Investitore ed ex Senior Director of Technology di Unity; Giordano B. Torgianni, Senior Brand Marketing Manager in HoYoverse e Giulia Martino, Game Critic de Il Manifesto, FinalRound e Multiplayer.



Il primo classificato potrà fare affidamento sul supporto nella comunicazione del suo videogioco da parte di Red Bull, accompagnato da un Desktop Predator Orion 5000, due settimane di collaborazione con il Team Red di BigRock, consulenze “Team to NABA” di 12 ore curate dai docenti professionisti del Triennio Creative Technologies e playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con gli studenti dell’Accademia e un corso di specializzazione per sviluppatori di videogiochi di Digital Bros Game Academy. Al suo fianco, lo studio vincitore del Premio del Pubblico sarà ospite in un set di stories Instagram e in una diretta streaming sul canale Twitch di Sara "Kurolily" Stefanizzi.



Nonostante i premi siano stati assegnati sia dalla giuria, sia dal pubblico, rispettivamente a The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug e Dino Path Trail di Void Pointer, tutti i partecipanti e i finalisti hanno contribuito al panorama italiano e internazionale dello sviluppoi: Block Number 5 di Overkillas, un metroidvania di ruolo con caratteristiche stealth nel quale è possibile creare i propri graffiti e tappezzare l’intera città, sfuggendo alla polizia; Project Pyramid, l’avventura d’azione in prima persona sviluppata da Team Pyramid, basata sull’esplorazione archeologica svolta da Giovanni Battista Belzoni tra il 1816 e il 1819, alla scoperta dei segreti del deserto e dei misteri della città di Amarna; e The Good Overlord, il roguelike bag-builder di Atomic Hamster, in cui il giocatore veste i panni di un misterioso Overlord che, anziché uccidere l’eroe, lo guida fino alla fine del dungeon per poi affrontarlo nella battaglia finale.