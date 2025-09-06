EA Sports FC 26, realismo senza precedenti con la tecnologia Face Scan

L’arrivo di EA SPORTS FC 26, plasmato dall'autenticità e dalle opinioni della community, porta con sé nuovi livelli di realismo mai raggiunti prima grazie a tecnologie all’avanguardia e contenuti esclusivi, pensati per portare sul campo virtuale tutte le emozioni del calcio a livello globale. La prossima edizione del Gioco Più Bello del Mondo vedrà l’integrazione, a partire dall’uscita del gioco o con patch seguenti, del volto reale di oltre 170 atleti appartenenti alla maggior parte delle squadre di Serie A Enilive ed alle squadre femminili di Juventus e Roma.