Da De Bruyne a Yildiz, Ratings Reload su FC 26
Continua la campagna Ratings Reload, che conferma l'attenzione di EA SPORTS FC verso i fan italiani, con una rappresentanza significativa di protagonisti della Serie A. Dopo l'inserimento di Scott McTominay nella prima squadra e l'aggiunta di Matías Soulé come "Obiettivo" con una Overall di 83, il secondo team si arricchisce di nomi di grande richiamo: Francisco Conceição, Denzel Dumfries e Kevin De Bruyne affiancano i giovani talenti Kenan Yildiz e Zion Suzuki. La selezione non solo premia le prestazioni in campo, ma celebra il legame tra il videogioco e i milioni di appassionati del campionato italiano.
La campagna live service mette in evidenza le modifiche più richieste, dall’Overall (OVR) dei giocatori ai PlayStyles e, basandosi sui feedback di atleti e fan, incorpora i voti “underrated” raccolti dal Database Valutazioni FC 26, insieme ai commenti provenienti dai canali social dei club partner e di EA SPORTS FC.
Qui di seguito l’elenco completo della seconda squadra di Ratings Reload:
-
Jakub Kamiński
-
Grimaldo
-
Maximilian Beier
-
Khadija Shaw
-
Julia Zigiotti
-
Selma Bacha
-
Crystal Dunn
-
Glódís Perla Viggósdóttir
-
Désiré Doué
-
Lionel Messi
-
Martín Ojeda
-
Iván Romero
-
Lauren James
-
Dominik Szoboszlai
-
Leny Yoro
-
Kenan Yıldız
-
Francisco Conceição
-
Denzel Dumfries
-
Kevin De Bruyne
-
Zion Suzuki
-
Antony