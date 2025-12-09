Da Buffon e Maldini a Del Piero e Maradona: su FC 26 ecco i Classic XI Team

EA SPORTS FC™ 26 ha svelato 10 Classic XI Team, che vedranno il ritorno in campo di alcuni degli eroi più iconici del mondo del calcio. Con leggende amate dai tifosi che hanno definito le epoche di maggior successo per i loro club e campionati, i giocatori potranno selezionare i Classic XI Team di Chelsea FC, Juventus, FC Bayern Monaco, Liverpool FC, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A e Ligue 1 McDonald's in modalità Calcio d'inizio o Calcio d'inizio Rush.

Da Franz Beckenbauer a Eden Hazard, FC 26 offre ai tifosi del calcio di tutto il mondo l'unica opportunità di vivere un’esperienza da eroi e icone di club e campionati al culmine delle loro carriere, in un unico gioco. I giocatori potranno dibattere le selezioni, ricreare e rivivere momenti storici con una serie di vincitori di campionato e UEFA Champions League, e i loro calciatori preferiti di diverse generazioni.

La formazione Classic XI Team della Serie A celebra alcuni dei più grandi campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale. Tra questi Gianluigi Buffon, icona assoluta tra i portieri di tutti i tempi. La difesa schiera un poker di fenomeni: Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta, star e pilastri dei loro club. A centrocampo, la classe e la tecnica di Ruud Gullit, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, tre maestri che hanno incantato gli stadi di tutta la Serie A. In attacco, un tridente da sogno composto da Alessandro Del Piero, Ronaldo e Diego Armando Maradona, tre leggende che hanno fatto innamorare generazioni di tifosi e che hanno contribuito a rendere la Serie A il campionato più spettacolare al mondo.

L’Undici messo in campo per la Juventus rappresenta l’essenza della Vecchia Signora, con una formazione che ha dominato il calcio italiano ed europeo per decenni. Oltre ai nomi già citati di Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero, questo Classic XI Team vanta protagonisti del calibro di Lilian Thuram, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio e Gianluca Vialli, insieme all’attuale capitano della Juventus Manuel Locatelli: calciatori formidabili che hanno scritto pagine indimenticabili della storia bianconera e fatto sognare milioni di tifosi in tutto il mondo.

"Tutto parte dalla nostra community e dalla loro connessione con il mondo del calcio," ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President of Brand per EA SPORTS FC. "Siamo entusiasti di dare vita a queste squadre leggendarie in FC 26, sia per coloro che hanno assistito all'ascesa di questi giocatori nella cultura calcistica, sia per presentare gli stessi campioni a una nuova generazione di fan che potranno viverli nel gioco."