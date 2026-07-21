Kylian Mbappé è il protagonista della cover di Ea Sports Fc™27

Oggi Electronic Arts ha annunciato che la superstar mondiale Kylian Mbappé sarà il protagonista della cover della Ultimate Edition di EA SPORTS FC™ 27 . Il fenomeno francese torna sulla cover del franchise per la prima volta dopo quattro anni, facendo il suo debutto come protagonista della cover di EA SPORTS FC™. Mbappé sarà inoltre il nuovo atleta della cover di EA SPORTS FC™ Mobile.

“Essere protagonista per la prima volta sulla cover di un titolo EA SPORTS FC è un momento davvero speciale per me”, ha dichiarato Kylian Mbappé. “È un onore poter proseguire il mio rapporto di lunga data con il franchise in questo suo nuovo capitolo, al fianco dei giocatori che ne hanno segnato la storia. Non vedo l'ora che tutti possano provare FC 27.”

"Siamo entusiasti di dare il bentornato a Kylian nel franchise come protagonista della cover di EA SPORTS FC 27”, ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy e Marketing di EA SPORTS FC. “I successi ottenuti da Kylian sia a livello di club che in nazionale lo hanno consacrato come uno dei giocatori di riferimento della sua generazione. Incarna l’ambizione, la creatività e il fascino globale che contraddistinguono oggi EA SPORTS FC, e siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con lui nel momento in cui torna a guidare EA SPORTS FC 27.”

Dal suo trasferimento al Real Madrid nel 2024, Mbappé ha dato il meglio di sé, dimostrando il suo valore ai massimi livelli del calcio. È stato il capocannoniere de LALIGA EA SPORTS in ciascuna delle sue due stagioni in Spagna, e ha vinto la Scarpa d'oro della UEFA Champions League 2025/26 dopo aver segnato 15 gol nella competizione. Ha mantenuto questo slancio anche a livello internazionale grazie a una serie di prestazioni eccezionali con la maglia della nazionale durante l'estate, consolidando ulteriormente il suo posto tra l'élite mondiale e guadagnandosi la cover di EA SPORTS FC 27. Il reveal di Kylian Mbappé come protagonista della cover dà il via a una settimana ricca di annunci dedicati a EA SPORTS FC 27, tra cui la pubblicazione del trailer di gameplay su YouTube, che sarà live giovedì 23 luglio alle ore 18:00 italiane.