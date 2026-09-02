EA SPORTS FC 27: nuovi campionati, stadi e partner

Oggi, Electronic Arts ha annunciato un ampliamento del roster dei campionati, club, partner e stadi che saranno presenti in EA SPORTS FC 27, avvicinando ancora di più i giocatori al calcio che amano grazie a una delle rappresentazioni più autentiche di The World’s Game. Tra le novità figurano nuove e rinnovate partnership con numerosi importanti club europei, l’attesissimo ritorno della Liga MX e il proseguimento della collaborazione di lunga data di EA SPORTS FC con la Bundesliga, la ROSHN Saudi League e l’A-League.

“Con EA SPORTS FC 27, portiamo avanti il nostro impegno pluriennale volto ad avvicinare la nostra community al calcio”, ha dichiarato James Salmon, Senior Director Partnership Marketing di EA SPORTS FC. «Le partnership nuove e rinnovate portano in FC 27 un numero ancora maggiore di club, campionati, giocatori e stadi a cui i tifosi tengono, con l’autenticità che si aspettano da noi. Insieme, fanno sì che The World’s Game sia ancora più legato al calcio che la nostra community segue e ama»

EA SPORTS FC™ continua ad ampliare la sua rappresentazione autentica del calcio europeo: con il ritorno della S.S. Lazio, il numero delle squadre della Serie A Enilive con licenza ufficiale sale a 17. Le partnership di marketing, nuove e rinnovate, rispettivamente con l’Aston Villa e il Liverpool FC, rafforzano ulteriormente il legame di EA SPORTS FC con la massima serie inglese. I fan potranno vivere in esclusiva l’esperienza della Premier League in EA SPORTS FC™ 27, con tutte e 20 le squadre, gli allenatori, gli stadi, le divise, i commenti degli esperti e molto altro ancora.

“EA SPORTS FC è da molti anni uno dei brand più riconoscibili e iconici nel panorama dei videogiochi sportivi”, ha dichiarato Francesco Calvo, President of Business Operations dell’Aston Villa. “Siamo lieti di collaborare con loro per offrire ai nostri tifosi un’esperienza autentica e fedele a quella di giocare nei panni dell’Aston Villa e non vediamo l’ora di esplorare nuovi modi per lavorare insieme e avvicinare ulteriormente i fan al club che amano.”

La Liga BBVA MX entra a far parte di EA SPORTS FC™ 27, portando nel gioco tutte le 18 squadre di uno dei campionati più appassionanti e culturalmente significativi del calcio mondiale, in un’esperienza con licenza ufficiale completa.

“EA SPORTS FC è diventata una delle piattaforme più importanti per gli appassionati di calcio di tutto il mondo”, ha dichiarato Mikel Arriola, Commissioner della Liga MX. “Questa partnership ci permette di continuare ad ampliare la portata della Liga BBVA MX, entrando in contatto con le nuove generazioni di tifosi e mettendo in mostra la passione, il talento e l'identità del calcio messicano su un palcoscenico mondiale”.

EA SPORTS FC™ ha inoltre annunciato una nuova era nella sua partnership con la Bundesliga, consolidando una delle collaborazioni più longeve nel panorama mondiale dello sport e dell’intrattenimento. La partnership avvicina i tifosi al cuore del calcio tedesco, offrendo loro nuovi modi per vivere in modo autentico l’esperienza della Bundesliga e della Bundesliga 2 in EA SPORTS FC.

Sulla scia della collaborazione già in atto, EA SPORTS FC™ ha inoltre annunciato il rinnovo della partnership con la ROSHN Saudi League (RSL). L’accordo dà vita all’energia e all’identità del calcio saudita, consentendo ai tifosi, sia a livello locale che globale, di vivere in modo autentico l’esperienza di ogni club e giocatore della RSL all’interno di EA SPORTS FC.

EA SPORTS FC™ ha inoltre confermato il rinnovo della partnership con l’A-League. L’accordo consente ai tifosi di vivere un’esperienza autentica dell’A-League su EA SPORTS FC™ e EA SPORTS FC™ Mobile, completa di formazioni e divise aggiornate che seguono l’inizio della stagione dell’A-League.

In EA SPORTS FC™ 27, i fan potranno scendere in campo in stadi ancora più realistici: gli iconici archi dello Stadio Louis II dell’AS Monaco sono stati ricreati in FC 27 insieme allo Stadio Carlos Tartiere del Real Oviedo e allo Stadio Municipale del Legia Varsavia. L’Emirates Stadium dell’Arsenal e la MHPArena del VfB Stoccarda sono stati ricreati in-game, e i giocatori potranno godersi gli stadi di tutte e tre le squadre promosse in Premier League: il Portman Road Stadium dell’Ipswich Town, l’MKM Stadium dell’Hull City e la CBS Arena del Coventry City già al momento del lancio.

EA SPORTS FC™ 27 offre un’autenticità senza pari agli appassionati di The World’s Game, con oltre 21.000 giocatori di oltre 800 club e nazionali, 140 stadi e oltre 35 campionati, il tutto grazie al supporto di oltre 300 partner calcistici a livello mondiale.

Solo EA SPORTS FC™ 27 riunisce in un unico gioco la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, la UEFA Women's Champions League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga e la LALIGA EA SPORTS, insieme alla Google Pixel Frauen-Bundesliga, alla Liga F Moeve, alla Barclays Women’s Super League, alla Ligue 1 McDonald's, all’Arkema Première Ligue e la National Women's Soccer League.