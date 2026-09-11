EA Sports FC 27 firma la colonna sonora della nuova stagione calcistica 

Electronic Arts ha presentato la colonna sonora ufficiale di EA SPORTS FC™ 27, che raccoglie 120 brani provenienti da 36 paesi per celebrare l'inizio della nuova stagione calcistica 2026/27. Da oltre due decenni, la colonna sonora di EA SPORTS FC è entrata a far parte del rituale di inizio stagione ed è diventata uno dei punti di riferimento culturali più riconoscibili nel mondo del calcio e della musica, mettendo in contatto milioni di tifosi con nuovi artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Mentre cresce l’attesa in vista dell’Early Access del 18 settembre e del lancio mondiale del gioco il 25 settembre, la colonna sonora di EA SPORTS FC™ 27 continua la sua tradizione con un mix eterogeneo di artisti di fama internazionale, talenti emergenti e brani inediti, che rispecchiano le community globali che compongono The World’s Game.

La colonna sonora di FC 27, in esclusiva su Spotify, comprende brani di artisti affermati e molto amati, tra cui Interpol, The Neighbourhood, The Strokes, The War on Drugs, Royal Blood, Nia Archives, Chase & Status, Little Simz e Barry Can't Swim, insieme a promettenti talenti emergenti come The Itch, Sycco, Bruvvy, Temper City, bed e Rose Gray. I fan potranno inoltre scoprire perle inedite di Cage The Elephant, Mura Masa e molti altri, oltre al brano “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)” di Sayf, in una raccolta che cattura l’attesa, l’energia e l’entusiasmo per la stagione calcistica in arrivo.

“Gioco ai videogame di calcio di EA SPORTS dal 2007; è qualcosa che mi accompagna fin da quando ero bambino”, ha dichiarato KYAN, artista della colonna sonora di EA SPORTS FC 27. “Ho sempre sognato che un giorno, avviando il gioco, avrei sentito la mia canzone in sottofondo. È incredibile che sia successo proprio ora, con il brano ‘Garage’ insieme a Enzo from the Block e Mu540, perché anche la nostra amicizia è nata grazie al gioco. Non parlavamo nemmeno la stessa lingua, ma riuscivamo a passare ore a giocare e a capirci. Credo che il Kyan di 10 anni sarebbe impazzito se avesse saputo che un giorno sarebbe successo tutto questo."

“EA crea sempre una colonna sonora strepitosa per FC, quindi siamo entusiasti che il nostro nuovissimo brano ‘Dying In Reverse’ faccia il suo debutto quest’anno”, ha dichiarato Cage the Elephant, artista della colonna sonora di EA SPORTS FC 27. “Non vediamo l’ora di ascoltarlo nel gioco.”

Quest'anno la musica riveste un ruolo più importante che mai nell'esperienza di gioco di EA SPORTS FC. Grazie a The Grounds*, la nuova piattaforma social dedicata al calcio all’interno di FC 27, i giocatori potranno scoprire identità musicali distinte in tre quartieri ispirati alla tradizione calcistica inglese, francese e argentina: Parkside, Montclair e Zeiza. Ogni luogo prende vita grazie a una colonna sonora appositamente curata, che immerge i giocatori nei suoni e nell’atmosfera che rappresentano l’identità di ciascun hub calcistico.

Inoltre, FC Mobile festeggia il suo terzo anniversario consentendo ai giocatori di votare i brani musicali da aggiungere in-game. Dopo una votazione sui brani preferiti dai fan tra tutti quelli della storia della colonna sonora di EA SPORTS FC, i giocatori avranno anche la possibilità di far sentire la propria voce e votare quale delle cinque canzoni della nuova colonna sonora di FC 27 dovrebbe essere aggiunta al gioco dal 10 al 12 settembre. Il brano retrò vincitore arriverà su FC Mobile il 24 settembre, seguito dal brano di FC 27 preferito dalla community il 12 ottobre.

“Negli ultimi 20 anni, la colonna sonora di EA SPORTS FC è diventata un’istituzione internazionale”, ha dichiarato Steve Schnur, Worldwide President of Music & Marketing di EA Games. “The World’s Game viene arricchito ogni anno dalla colonna sonora più famosa al mondo, e FC 27 propone una delle nostre playlist più rappresentative a livello globale di sempre. Queste sono le canzoni che definiranno l’anno a venire e che rimarranno impresse per sempre. Siamo orgogliosi di proporre questa straordinaria celebrazione dell’arte, della cultura e del potere della musica, capace di unire le persone come mai prima d’ora.”